В седан Honda Civic поставили двигатель от лодки. И он поехал

Видеоинструкция: как поджечь машину, пуская дым из-под колёс

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Николай Андреев

Недалеко от австралийского города Брисбен владелец Holden Commodore решил удивить друзей и как следует подымил колёсами на пустой дороге. Причём шины непростые: они дымят ярко-синим и стоят около 125 долларов (7,9 тысяч рублей ) за штуку.

Красота оказалась настолько завораживающей, что водитель забыл хотя бы на время отпускать газ, в результате шины взорвались и загорелись. Кроме автомобиля, пострадавших нет, а местная полиция оштрафовала 29-летнего владельца Commodore за опасное вождение.

In Australia a gender reveal goes wrong when a burnout starts a vehicle fire. 0:00 - Burnout Begins 0:37 - Vehicle Fire Begins

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