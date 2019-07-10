Видеоинструкция: как поджечь машину, пуская дым из-под колёс

Недалеко от австралийского города Брисбен владелец Holden Commodore решил удивить друзей и как следует подымил колёсами на пустой дороге. Причём шины непростые: они дымят ярко-синим и стоят около 125 долларов (7,9 тысяч рублей ) за штуку.

Красота оказалась настолько завораживающей, что водитель забыл хотя бы на время отпускать газ, в результате шины взорвались и загорелись. Кроме автомобиля, пострадавших нет, а местная полиция оштрафовала 29-летнего владельца Commodore за опасное вождение.