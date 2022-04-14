Культовый спорткар Austin Healey возродился в виде 185-сильного рестмода

Спорткар оборудован олдскульными легкосплавными дисками Borrani с 72 спицами и шинами Michelin в стиле ретро. От оригинальной модели новинку отличают другие бамперы, алюминиевые передние крылья, светодиодная оптика. Все швы были сглажены, а от внешних петель багажника было решено отказаться в пользу внутренних с газовыми стойками.