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Культовый спорткар Austin Healey возродился в виде 185-сильного рестмода

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Кирилл Малышев

Британская компания Carton возродила культовый спорткар Austin Healey. Современная версия машины построена на базе модели 100/4 BN1, которая продавалась с 1953 по 1955 год, пишет Motor1.

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  • На создание прототипа ушло около 2000 часов. Инженеры фирмы установили оригинальный блок двигателя, все остальные компоненты двухдверки прошли серьёзную модернизацию и, по заявлению производителя, восстановлены до состояния новых.
  • В движение возрождённый автомобиль приводит трёхлитровая «четвёрка» мощностью 185 л.с. и 264 Нм крутящего момента. Сочетается с мотором пятиступенчатая механическая коробка, которая пришла на смену оригинальной трёхступенчатой. Динамика обещает быть впечатляющей, так как весит рестомод всего 920 килограммов.
  • Помимо этого, модель обзавелась более крупными карбюраторами, иными поршнями, усиленным коленвалом и выхлопной системой с боковым выводом. Тормоза здесь дисковые, а не устаревшие барабанные. Спереди установлены стабилизаторы поперечной устойчивости и винтовые пружины, сзади сохранилась оригинальная конструкция с листовыми рессорами.
  • Для повышения комфорта пассажиров перепроектировали туннель трансмиссии, изменили настройки педального блока и убрали запасное колесо. Ветровое стекло отныне расположено чуть выше, что позволяет обеспечить дополнительную защиту от ветра. Крышу возрожденный Austin Healey не получил, как и радио, обогревов и ручки багажника. Для доступа к грузовому отсеку водителю придется пользоваться ключом.
  • Спорткар оборудован олдскульными легкосплавными дисками Borrani с 72 спицами и шинами Michelin в стиле ретро. От оригинальной модели новинку отличают другие бамперы, алюминиевые передние крылья, светодиодная оптика. Все швы были сглажены, а от внешних петель багажника было решено отказаться в пользу внутренних с газовыми стойками.
  • Официальная премьера рестомода Austin Healey состоится 21 апреля в Salon Prive London. Модель будет выпущена тиражом в 25 экземпляров. Каждый из них оценивается в 474 000 фунтов стерлингов. Эта сумма включает в себя автомобиль-донор.

Ранее футболист Дэвид Бэкхем подарил на свадьбу своему сыну рестомод на базе Jaguar XK140. Фирма Lunaz переделала его в электромобиль. Стоимость машины составляет 420 000 фунтов стерлингов.

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