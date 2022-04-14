Культовый спорткар Austin Healey возродился в виде 185-сильного рестмода

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В рестомод Mini встроили усилитель для электрогитары
Рассекречен обновлённый Hyundai Palisade с новой передней частью и мощной зарядкой для смартфона
Кирилл Малышев
Британская компания Carton возродила культовый спорткар Austin Healey. Современная версия машины построена на базе модели 100/4 BN1, которая продавалась с 1953 по 1955 год, пишет Motor1.
Ранее футболист Дэвид Бэкхем подарил на свадьбу своему сыну рестомод на базе Jaguar XK140. Фирма Lunaz переделала его в электромобиль. Стоимость машины составляет 420 000 фунтов стерлингов.