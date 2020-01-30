Австралиец починил рулевое управление грузовика проволокой и тросом

Когда стражи порядка убрали самодельный бандаж, оказалось, что шаровая опора почти полностью разрушена и может выпасть в любой момент. Также рулевая тяга была закреплена за рессоры отдельным мотком проволоки.

Какое наказание грозит водителю, в департаменте транспорта не сообщили. Его сотрудники лишь напомнили, что ради безопасности — своей и окружающих — за состоянием автомобиля необходимо тщательно следить и правильно и вовремя его обслуживать.