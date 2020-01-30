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Австралиец починил рулевое управление грузовика проволокой и тросом

Новости

Николай Андреев

В Австралии полицейские остановили грузовик для проверки и увидели, что детали его рулевого управления скреплены куском троса и проволокой. Об одном из самых плохих в мире ремонтов рассказал в своём фейсбуке местный департамент транспорта.

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  • Когда стражи порядка убрали самодельный бандаж, оказалось, что шаровая опора почти полностью разрушена и может выпасть в любой момент. Также рулевая тяга была закреплена за рессоры отдельным мотком проволоки.

  • Какое наказание грозит водителю, в департаменте транспорта не сообщили. Его сотрудники лишь напомнили, что ради безопасности — своей и окружающих — за состоянием автомобиля необходимо тщательно следить и правильно и вовремя его обслуживать.

Чем ещё можно было закрепить сломанные детали?

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