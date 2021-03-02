202 500 лошадиных сил: вот на этом австралийцы хотят побить земной рекорд скорости
Дмитрий Елизаров
Впервые опубликованы изображения ракетомобиля под названием Aussie Invader 5R: его строят в Австралии для попытки побить рекорд максимальной скорости при передвижении по земле. Как уточняет CarAdvice, создатели ракетомобиля попытаются разогнать его до 1000 миль в час
Машина весом порядка 9 тонн и длиной 16 метров базируется на стальном каркасе и снабжена ракетной установкой. По данным издания, двигатель способен развивать мощность, эквивалентную 202 500 л.с. На дорогу ракетомобиль опирается тремя 35-дюймовыми колёсами, лишёнными покрышек, при этом сами диски изготовлены из алюминия.
По расчётам разработчиков, до
100 км/чAussie Invader 5R способен ускориться всего за 1,1 секунды, а для достижения запланированной отметки в 1000 миль в час ему потребуется менее полуминуты. Для разгона понадобится пятикилометровая прямая, а вот останавливаться ракетомобиль будет на протяжении 13 километров. За остановку отвечает сразу несколько тормозных систем, включая традиционные дисковые тормоза, парашюты и активные аэродинамические элементы.
Пилотировать ракетомобиль будет глава проекта Роско МакГлашан, который уже является обладателем одного из рекордов скорости. Ещё в 1994 году на одном из высохших соляных озёр Австралии он смог разогнать ракетомобиль (предшественник нынешнего Aussie Invader) до
802,6 км/ч.Предполагается, что к полевым испытаниям новой разработки создатели машины приступят в начале следующего года, и в 2022-мже предпримут попытку установления рекорда.
Ныне действующий рекорд максимальной скорости для наземных колёсных транспортных средств составляет
1223,7 км/ч.Он был поставлен гонщиком Энди Грином в 1997 году: спортсмен и бывший лётчик управлял ракетомобилем Thrust SSC. В течение нескольких последних лет в Великобритании строили новую версию машины — с названием Bloodhound LSR, однако сейчас европейский проект свёрнут по финансовым соображениям.