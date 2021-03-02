Через девять лет у Volvo останутся только электрокары. И их нельзя будет купить в автосалоне

202 500 лошадиных сил: вот на этом австралийцы хотят побить земной рекорд скорости

Новости

Дмитрий Елизаров

Впервые опубликованы изображения ракетомобиля под названием Aussie Invader 5R: его строят в Австралии для попытки побить рекорд максимальной скорости при пере­движении по земле. Как уточняет CarAdvice, создатели ракето­мобиля попытаются разогнать его до 1000 миль в час (1609 км/ч) уже в 2022 году.

1/11

  • Машина весом порядка 9 тонн и длиной 16 метров базируется на стальном каркасе и снабжена ракетной установкой. По данным издания, двигатель способен развивать мощность, экви­валентную 202 500 л.с. На дорогу ракето­мобиль опирается тремя 35-дюймовыми колёсами, лишёнными покрышек, при этом сами диски изготов­лены из алюминия.

  • По расчётам разработчиков, до 100 км/ч Aussie Invader 5R способен ускориться всего за 1,1 секунды, а для достижения запланиро­ванной отметки в 1000 миль в час ему потребуется менее полуминуты. Для разгона понадобится пяти­кило­метровая прямая, а вот останав­ливаться ракето­мобиль будет на протяжении 13 кило­метров. За остановку отвечает сразу несколько тормозных систем, включая традици­онные дисковые тормоза, парашюты и активные аэро­динами­ческие элементы.

  • Пилотировать ракетомобиль будет глава проекта Роско МакГлашан, который уже является обладателем одного из рекордов скорости. Ещё в 1994 году на одном из высохших соляных озёр Австралии он смог разогнать ракето­мобиль (предше­ственник нынешнего Aussie Invader) до 802,6 км/ч. Пред­полагается, что к полевым испытаниям новой разработки создатели машины приступят в начале следующего года, и в 2022-м же предпримут попытку установ­ления рекорда.

  • Ныне действующий рекорд максимальной скорости для наземных колёсных транспортных средств составляет 1223,7 км/ч. Он был поставлен гонщиком Энди Грином в 1997 году: спортсмен и бывший лётчик управлял ракето­мобилем Thrust SSC. В течение нескольких последних лет в Велико­британии строили новую версию машины — с названием Bloodhound LSR, однако сейчас европей­ский проект свёрнут по финансовым соображениям.

Видите смысл в таких рекордах?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение