202 500 лошадиных сил: вот на этом австралийцы хотят побить земной рекорд скорости

Машина весом порядка 9 тонн и длиной 16 метров базируется на стальном каркасе и снабжена ракетной установкой. По данным издания, двигатель способен развивать мощность, экви­валентную 202 500 л.с. На дорогу ракето­мобиль опирается тремя 35-дюймовыми колёсами, лишёнными покрышек, при этом сами диски изготов­лены из алюминия.

По расчётам разработчиков, до 100 км/ч Aussie Invader 5R способен ускориться всего за 1,1 секунды, а для достижения запланиро­ванной отметки в 1000 миль в час ему потребуется менее полуминуты. Для разгона понадобится пяти­кило­метровая прямая, а вот останав­ливаться ракето­мобиль будет на протяжении 13 кило­метров. За остановку отвечает сразу несколько тормозных систем, включая традици­онные дисковые тормоза, парашюты и активные аэро­динами­ческие элементы.

Пилотировать ракетомобиль будет глава проекта Роско МакГлашан, который уже является обладателем одного из рекордов скорости. Ещё в 1994 году на одном из высохших соляных озёр Австралии он смог разогнать ракето­мобиль (предше­ственник нынешнего Aussie Invader) до 802,6 км/ч. Пред­полагается, что к полевым испытаниям новой разработки создатели машины приступят в начале следующего года, и в 2022-м же предпримут попытку установ­ления рекорда.