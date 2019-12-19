В Австралии научились запекать мясо в припаркованных на солнце машинах
Николай Андреев
В австралийском городе Перт владелец старого Datsun Sunny, оставленного во дворе без движения, решил использовать автомобиль как духовку. О своём кулинарном эксперименте он рассказал в фейсбуке.
Когда в Австралии установилась
39-градусная жара, Стью Пенджелли положил на переднее сиденье 1,5-килограммовый кусок свинины, а на панели разместил термометр. В семь утра в машине было уже 30 градусов по Цельсию. Через три часа температура поднялась до 52 градусов, а к часу дня она достигла максимальной отметки в 81 градус.
Спустя десять часов после начала эксперимента Стью достал мясо из машины — оказалось, что за это время кусок полностью приготовился. Позже Пенджелли с удовольствием его съел. По словам владельца машины, боковые стёкла Datsun Sunny тонированы, а на дверях нет уплотнителей, поэтому температура была явно не максимально возможной. В салоне полностью комплектной машины, особенно чёрного цвета, температура выросла бы ещё сильнее.
Стью своим экспериментом хотел также показать, почему в жаркую погоду нельзя оставлять в автомобиле детей, животных или ценные вещи.