В Австралии научились запекать мясо в припаркованных на солнце машинах

Когда в Австралии установилась 39-градус ­ная жара, Стью Пенджелли положил на переднее сиденье 1,5-кило­грам­мовый кусок свинины, а на панели раз­местил термометр. В семь утра в машине было уже 30 градусов по Цельсию. Через три часа темпера­тура поднялась до 52 граду­сов, а к часу дня она достигла макси­мальной отметки в 81 градус.

Спустя десять часов после начала экспе­римента Стью достал мясо из машины — оказалось, что за это время кусок полностью пригото­вился. Позже Пенджелли с удоволь­ствием его съел. По словам владельца машины, боковые стёкла Datsun Sunny тониро­ваны, а на дверях нет уплотни­телей, поэтому температура была явно не максимально возможной. В салоне полностью комплектной машины, особенно чёрного цвета, темпера­тура выросла бы ещё сильнее.