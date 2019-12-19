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В Австралии научились запекать мясо в припаркованных на солнце машинах

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Николай Андреев

В австралийском городе Перт владелец старого Datsun Sunny, остав­ленного во дворе без движения, решил использо­вать автомо­биль как духовку. О своём кулинарном экспе­рименте он рассказал в фейсбуке.

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  • Когда в Австралии установилась 39-градус­ная жара, Стью Пенджелли положил на переднее сиденье 1,5-кило­грам­мовый кусок свинины, а на панели раз­местил термометр. В семь утра в машине было уже 30 градусов по Цельсию. Через три часа темпера­тура поднялась до 52 граду­сов, а к часу дня она достигла макси­мальной отметки в 81 градус.

  • Спустя десять часов после начала экспе­римента Стью достал мясо из машины — оказалось, что за это время кусок полностью пригото­вился. Позже Пенджелли с удоволь­ствием его съел. По словам владельца машины, боковые стёкла Datsun Sunny тониро­ваны, а на дверях нет уплотни­телей, поэтому температура была явно не максимально возможной. В салоне полностью комплектной машины, особенно чёрного цвета, темпера­тура выросла бы ещё сильнее.

Стью своим экспериментом хотел также показать, почему в жаркую погоду нельзя оставлять в автомобиле детей, животных или ценные вещи.

Готовили еду в нагретой солнцем машине?

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