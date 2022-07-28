«Аурусу» дадут 4,7 миллиарда рублей на выпуск гибридов

Никакие технические данные автомобилей, запланированных к выпуску в рамках СПИКа, пока не приводятся. Фактически единственная силовая установка, которой сейчас комплектуются автомобили Aurus, и так является гибридной. 4,4-литровый V8 в её составе в сочетании с электродвигателем развивают 598 лошадиных сил.

Сейчас линейка премиального бренда состоит только из одной модели — седана Senat. Однако уже в нынешнем году компания рассчитывает как показать, так и запустить производство внедорожника Komendant. Кроме того, уже были продемонстрированы перспективные проекты электромотоцикла Merlon и седана Senat с силовой установкой на топливных элементах.