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«Аурусу» дадут 4,7 миллиарда рублей на выпуск гибридов

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Дмитрий Елизаров

Минпромторг одобрил заявку Aurus на заключение специнвестконтракта, пишет ТАСС. В его рамках в развитие проекта планируется инвестировать более 4,7 миллиарда рублей. Aurus, в свою очередь, должен будет выпустить более 7,5 тысячи автомобилей, однако в какие сроки это произойдёт, не уточняется.

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Сборка Aurus Senat на заводе в Елабуге

  • «В рамках конкурсного отбора была одобрена заявка компании Aurus на заключение СПИКа. Отмечу, это будет первый специнвестконтракт, параметрами которого предусмотрен выпуск автомобилей с гибридной силовой установкой», — цитирует агентство заявление первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова.
  • Никакие технические данные автомобилей, запланированных к выпуску в рамках СПИКа, пока не приводятся. Фактически единственная силовая установка, которой сейчас комплектуются автомобили Aurus, и так является гибридной. 4,4-литровый V8 в её составе в сочетании с электродвигателем развивают 598 лошадиных сил.

Сейчас линейка премиального бренда состоит только из одной модели — седана Senat. Однако уже в нынешнем году компания рассчитывает как показать, так и запустить производство внедорожника Komendant. Кроме того, уже были продемонстрированы перспективные проекты электромотоцикла Merlon и седана Senat с силовой установкой на топливных элементах.

Купили бы себе что-нибудь из Aurus, будь такая возможность?

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