Обновлённая Лада 4х4: первая фотография интерьера

Aurus Senat получит облегчённую версию с задним приводом

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Николай Андреев

В базе Росстандарта появились сертифи­ка­ци­он­ные доку­менты на первые модели рос­сий­ского бренда Aurus — седан Senat S600 и лимузин Senat L700. Благодаря ним стали известны подроб­ности обо всех модифи­кациях роскошных четырёх­дверок.

Aurus Senat S600
Aurus Senat L700
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Aurus Senat S600

  • Помимо полноприводной версии, о которой заяв­лялось офици­ально, для Aurus Senat подготов­лен вариант с задним приводом. Снаряжён­ная масса моно­приводного седана сразу на 450 кило­граммов ниже, чем у Ауруса с четырьмя ведущими колёсами – 2585 против 3035 кило­граммов. Масса брони­рован­ного Senat S600 составляет 5420 кило­граммов, а защи­щённого Senat L700 – 6340 кило­граммов. Все версии – строго четырёх­местные.

  • Все Aurus Senat оснащаются гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового 4,4-литрового битурби­ро­ванного V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электро­двигателя, выдающего в разных режимах от 38 до 63 сил, и девяти­ступенчатой авто­мати­ческой коробки передач. ДВС питается бензином АИ-98.

  • По габаритам Aurus Senat S600 оказался крупнее, чем Mercedes-Maybach S-класса. Длина россий­ского седана составляет 5630 милли­метров (на 168 мм больше «немца»), ширина 2018 мм (на 119 мм шире), высота 1717 мм (на 219 мм выше). Аурус уступают только по размеру колёсной базы – 3300 мм против 3365. Лимузин Senat L700 длиннее седана ровно на один метр.

  • Список доступного оборудования для Ауруса довольно внуши­тельный: довод­чики дверей, пред­пуско­вой подогрева­тель, система кругового обзора с режимом вида сверху, руль с обогревом, четырёх­зонный климат-контроль, два USB-разъёма, холодильник, розетка на 230 Вольт, расклад­ные столики, шторки для задних окон с электро­приводом, а также множе­ство систем безопас­ности.

Ранее открылся первый шоу-рум Aurus в деловом центре «Москва-Сити». Тогда же объявили базовую стоимость седана Senat S600 – 18 миллионов рублей.

Что впечатляет в Aurus больше?

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