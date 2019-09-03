Aurus Senat получит облегчённую версию с задним приводом
Николай Андреев
В базе Росстандарта появились сертификационные документы на первые модели российского бренда Aurus — седан Senat S600 и лимузин Senat L700. Благодаря ним стали известны подробности обо всех модификациях роскошных четырёхдверок.
Помимо полноприводной версии, о которой заявлялось официально, для Aurus Senat подготовлен вариант с задним приводом. Снаряжённая масса моноприводного седана сразу на 450 килограммов ниже, чем у Ауруса с четырьмя ведущими колёсами – 2585 против 3035 килограммов. Масса бронированного Senat S600 составляет 5420 килограммов, а защищённого Senat L700 – 6340 килограммов. Все версии – строго четырёхместные.
Все Aurus Senat оснащаются гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового 4,4-литрового битурбированного V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электродвигателя, выдающего в разных режимах от 38 до 63 сил, и девятиступенчатой автоматической коробки передач. ДВС питается бензином
АИ-98.
По габаритам Aurus Senat S600 оказался крупнее, чем Mercedes-Maybach
S-класса.Длина российского седана составляет 5630 миллиметров (на 168 мм больше «немца»), ширина 2018 мм (на 119 мм шире), высота 1717 мм (на 219 мм выше). Аурус уступают только по размеру колёсной базы – 3300 мм против 3365. Лимузин Senat L700 длиннее седана ровно на один метр.
Список доступного оборудования для Ауруса довольно внушительный: доводчики дверей, предпусковой подогреватель, система кругового обзора с режимом вида сверху, руль с обогревом, четырёхзонный климат-контроль, два USB-разъёма, холодильник, розетка на 230 Вольт, раскладные столики, шторки для задних окон с электроприводом, а также множество систем безопасности.
Ранее открылся первый шоу-рум Aurus в деловом центре «Москва-Сити». Тогда же объявили базовую стоимость седана Senat S600 – 18 миллионов рублей.