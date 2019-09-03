Aurus Senat получит облегчённую версию с задним приводом

Помимо полноприводной версии, о которой заяв­лялось офици­ально, для Aurus Senat подготов­лен вариант с задним приводом. Снаряжён­ная масса моно­приводного седана сразу на 450 кило­граммов ниже, чем у Ауруса с четырьмя ведущими колёсами – 2585 против 3035 кило­граммов. Масса брони­рован­ного Senat S600 составляет 5420 кило­граммов, а защи­щённого Senat L700 – 6340 кило­граммов. Все версии – строго четырёх­местные.

Все Aurus Senat оснащаются гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового 4,4-литрового битурби­ро­ванного V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электро­двигателя, выдающего в разных режимах от 38 до 63 сил, и девяти­ступенчатой авто­мати­ческой коробки передач. ДВС питается бензином АИ-98.

По габаритам Aurus Senat S600 оказался крупнее, чем Mercedes-Maybach S-класса. Длина россий­ского седана составляет 5630 милли­метров (на 168 мм больше «немца»), ширина 2018 мм (на 119 мм шире), высота 1717 мм (на 219 мм выше). Аурус уступают только по размеру колёсной базы – 3300 мм против 3365. Лимузин Senat L700 длиннее седана ровно на один метр.