Роскошные российские автомобили передумали выпускать в ОАЭ

В 2019 году велись переговоры о запуске производ­ства внедорож­ников Aurus Komendant на мощностях госхолдинга Tawazun. В ОАЭ он выпускает оружие и брониро­ванные автомобили. Теперь же планируется поставлять Аурусы в арабскую страну напрямую из России.

Год назад Минпромторг передал высшему руковод­ству ОАЭ в тестовую эксплу­атацию лимузин Aurus Senat L700, за который в России просят минимум 18 милли­онов рублей. По словам Ширинова, шейхам понравился авто­мобиль, но они попросили добавить дополни­тельные цвета кузова и дора­ботать индивиду­ализацию салона.