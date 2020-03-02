Роскошные российские автомобили передумали выпускать в ОАЭ
Николай Андреев
Руководство бренда Aurus отказалось от планов по запуску производства в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), так как это невыгодно. Об этом в интервью агентству РИА «Новости» рассказал гендиректор отечественной марки Адиль Ширинов.
В 2019 году велись переговоры о запуске производства внедорожников Aurus Komendant на мощностях госхолдинга Tawazun. В ОАЭ он выпускает оружие и бронированные автомобили. Теперь же планируется поставлять Аурусы в арабскую страну напрямую из России.
Год назад Минпромторг передал высшему руководству ОАЭ в тестовую эксплуатацию лимузин Aurus Senat L700, за который в России просят минимум 18 миллионов рублей. По словам Ширинова, шейхам понравился автомобиль, но они попросили добавить дополнительные цвета кузова и доработать индивидуализацию салона.
Ширинов отметил, что компания собрала уже более 700 предзаказов на автомобили Aurus, из которых 65 находятся на преддоговорной стадии. Первые седаны Aurus Senat для частных клиентов выпустят на заводе Sollers в Елабуге в мае 2021 года, а серийное производство внедорожника Komendant начнётся там же в июле 2022 года — на полтора года позже запланированного срока.
Сейчас седаны Aurus Senat и минивэны Arsenal собираются вручную на мощностях московского НАМИ. До конца 2019 года выпустят 150 автомобилей, а в следующем году — около 200. С переносом производства в Татарстан палитру цветов серьёзно расширят.