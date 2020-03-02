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Роскошные российские автомобили передумали выпускать в ОАЭ

Новости

Николай Андреев

Руководство бренда Aurus отказалось от планов по запуску производства в Объеди­нённых Араб­ских Эмиратах (ОАЭ), так как это невыгодно. Об этом в интервью агентству РИА «Новости» рассказал гендиректор отечественной марки Адиль Ширинов.

Aurus Senat Limousine L700
Ходовой прототип Aurus Komendant. Фото: Carscoops
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Aurus Senat Limousine L700

  • В 2019 году велись переговоры о запуске производ­ства внедорож­ников Aurus Komendant на мощностях госхолдинга Tawazun. В ОАЭ он выпускает оружие и брониро­ванные автомобили. Теперь же планируется поставлять Аурусы в арабскую страну напрямую из России.

  • Год назад Минпромторг передал высшему руковод­ству ОАЭ в тестовую эксплу­атацию лимузин Aurus Senat L700, за который в России просят минимум 18 милли­онов рублей. По словам Ширинова, шейхам понравился авто­мобиль, но они попросили добавить дополни­тельные цвета кузова и дора­ботать индивиду­ализацию салона.

  • Ширинов отметил, что компания собрала уже более 700 предзаказов на авто­мобили Aurus, из которых 65 находятся на пред­договорной стадии. Первые седаны Aurus Senat для частных клиентов выпустят на заводе Sollers в Елабуге в мае 2021 года, а серийное производ­ство внедорожника Komendant начнётся там же в июле 2022 года — на полтора года позже запланиро­ванного срока.

Сейчас седаны Aurus Senat и минивэны Arsenal собираются вручную на мощностях москов­ского НАМИ. До конца 2019 года выпустят 150 автомо­билей, а в следующем году — около 200. С переносом производ­ства в Татар­стан палитру цветов серьёзно расширят.

Смогут ли Аурусы добиться успеха за границей?

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