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Самые роскошные российские автомобили будут выпускать в ОАЭ

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Автомобили семейства Aurus будут производить не только в России, но и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как сообщает издание ТАСС, об этом на инвестиционном форуме в Сочи рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он заявил, что сейчас уже ведутся переговоры о запуске производства на мощностях государственного холдинга Tawazun, который выпускает оружие и бронированные автомобили.

Aurus Komendant

В ОАЭ планируют производить внедорожники Aurus Komendant, но не исключён выпуск других моделей. По словам Мантурова, уже началась рекламная кампания по продвижению автомобилей Aurus на внешних рынках и, в первую очередь, в странах Ближнего Востока.

  • Ранее стало известно, что мировая премьера седанов Aurus пройдёт на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах в феврале 2019 года.

  • Сейчас на мощностях НАМИ собираются седан Senat S600, лимузин Senat Limousine L700 и минивэн Arsenal, а в конце 2020 – начале 2021 года к ним присоединится внедорожник Komendant.

  • Все модели оснащаются бензиновым 4,4-литровым V8 с двумя турбинами мощностью 598 л.с., который работает в паре с небольшим электромотором и девятиступенчатым «автоматом» российской фирмы КАТЕ. Кроме того, для лимузина разработан двигатель V12, а в будущем планируется наладить впуск гибридных установок на основе четырёхцилиндровых турбомоторов собственной разработки.

Чей Aurus будет качественнее?

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