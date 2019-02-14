Самые роскошные российские автомобили будут выпускать в ОАЭ

Автомобили семейства Aurus будут производить не только в России, но и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как сообщает издание ТАСС, об этом на инвестиционном форуме в Сочи рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он заявил, что сейчас уже ведутся переговоры о запуске производства на мощностях государственного холдинга Tawazun, который выпускает оружие и бронированные автомобили.