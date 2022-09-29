Аурус Комендант: каким получился самый роскошный внедорожник из России

Иван Ананьев
Сколько времени прошло с момента анонса вседорожника Aurus? Вот именно — никто уже не помнит! В ноябре 2018 года российский люкс-бренд обозначил планы на выпуск большого внедорожника, но живьём Aurus Komendant не появился ни через год, ни через два. И лишь на пороге октября 2022-го нас позвали на официальную премьеру первой товарной машины. Интересно? Нам тоже!
Исполин длиной 5,38 метра создан на той же Единой модульной платформе ЕМП, что и седан Senat. При этом шасси изначально проектировалось с возможностью использования на внедорожнике. Ширина, высота и колёсная база новинки составляют соответственно 2004, 1820 и 3100 миллиметров — Komendant значительно крупнее Mercedes-Maybach GLS и Rolls-Royce Cullinan, но при этом не дотягивает до «длинного» Cadillac Escalade ESV. Чтобы вы понимали, насколько он большой: на Коменданте на презентации стояли 20-дюймовые диски с высокопрофильными покрышками! И они не выглядели крупными.
Велика и масса новинки: 3,2 тонны в снаряжённом состоянии и почти 3,5 при полной загрузке — обе цифры достаточно убедительны. Но большой Aurus и должен был быть тяжёлым, поскольку проектировщики готовили его «скелет» для установки брони — в Aurus даже не скрывают, что Komendant поступит на госслужбу, но спецификации таких версий держат в строгом секрете. Тем не менее, даже при таких значениях Комендант остаётся легковым автомобилем и требует прав категории «B».
Вседорожному Аурусу достались агрегаты от уже выпускаемого седана Senat. Внедорожник получил тот же тандем из 4,4-литрового битурбомотора V8 от НАМИ и перенастроенного девятиступенчатого «автомата» KATE со встроенным электромотором. Суммарная отдача агрегата составляет 598 лошадиных сил и 880 Нм. В системе есть и небольшая высоковольтная батарея — она придвинута к задней оси и обладает ёмкостью 16 Ампер-часов.
Полный привод с электромагнитной муфтой подключения передней оси — тоже как на Сенате. Однако вседорожник дополнен важными на пересечённой местности электронными программами, которые могут имитировать межколёсные блокировки. Есть даже полноценный оффроуд-режим в наборе ездовых пресетов.
Да и подвеска у легкового и вседорожного Аурусов различается: если четырёхдверка комплектуется обычными пружинами, то Коменданту по статусу положена адаптивная «пневма» с регулировкой дорожного просвета в диапазоне от 200 до 260 миллиметров!
Салон Komendant ожидаемо дорогой, но сдержанный. Большинство элементов и дизайн-приёмов позаимствованы у родственного Сената. В их числе — и сдвоенные экраны приборки (очень простенькой, но информативной) и мультимедийки, центральный тоннель с олдскульным набалдашником селектора КПП, шайбой-крутилкой ездовых режимов (у внедорожника их пять) и круглым джойстиком управления медиакомплексом (экран у Коменданта не сенсорный), а также все мыслимые настройки мультиконтурных сидений. Хотя за некоторыми из них, например, регулировкой поясничного подпора, приходится лезть в меню центрального экрана и это не очень удобно.
В отделке доминируют кожа Nappa, алькантара и деревянный шпон, а водительская посадка, по словам разработчиков, была изменена — пересаживаясь из легкового Ауруса во «внедорожный», водитель сразу должен почувствовать разницу.
Задний ряд внедорожника когда-то может стать трёхместным, однако первой на рынок выйдет версия с раздельными креслами. Двум VIP-пассажирам доступны регулировки, отдельные зоны климата, раскладные столики, отсек для напитков и пара мониторов (прямо на них можно смотреть эфирные каналы, а переключаются они шайбами на дверях), растущих из спинок передних сидений. Гости салона Komendant также могут рассчитывать на подогревы, вентиляцию, встроенный массаж, амбиентную подсветку, беспроводную зарядку, подстаканники с подогревом и охлаждением, а также качественную саунд-систему, которая отличается от «музыки» в Сенате.
При этом лимузинного простора на втором ряду внедорожника нет: если пассажир впереди решит сесть повольготнее, ногу на ногу уже не закинешь.
Всё, что находится позади второго ряда, рассчитано на багаж, и здесь вседорожный Aurus предлагает 600 литров пространства. Чтобы понять, насколько это больше или меньше, чем у конкурентов по сегменту, напомним: трюм Bentley Bentayga вмещает 484 литра, Mercedes-Maybach GLS предлагает 520, а Rolls-Royce Cullinan — те же 600. И лишь в огромный Escalade помещается больше 770 литров.
Производство Комендантов на площадке в Татарстане уже развёрнуто: налажены контакты с более чем сотней поставщиков, работает сварочная линия, готовы первые кузова серийных моделей. Уровень локализации — примерно 70 процентов, такой же, как у модели Senat.
Но именно сегодня российский Aurus начал принимать заказы на новинку. На выбор доступны внедорожники в девяти цветах кузова (три из них, включая коричневый, впервые добавлены в палитру) и семи вариантах отделки салона. Запросы особо привередливых готова удовлетворить фирменная программа персонализации Aurus Atelier, в рамках которой предусмотрен декор интерьера по спецзаказу.
Продавать новые автомобили готовы два столичных дилера — компании Авилон и Панавто, но вскоре к ним добавится демо-площадка в Санкт-Петербурге. Обозначенная в ходе презентации стоимость внедорожника составляет 33 700 000 рублей, что сопоставимо с актуальным прайсом Сената (обозначенные в прошлом году 24 миллиона остались в истории). Однако получить новенькие Аурусы в нынешнем году покупатели не смогут: до конца 2022-го на заводе соберут испытательную партию машин, и лишь в первом квартале следующего года площадка приступит к сборке клиентских автомобилей.