Volkswagen Polo с небольшим пробегом, но разбитым кузовом: о чём не рассказывает продавец

Аурус Комендант: каким получился самый роскошный внедорожник из России
Разбор

Иван Ананьев

Сколько времени прошло с момента анонса вседорожника Aurus? Вот именно — никто уже не помнит! В ноябре 2018 года российский люкс-бренд обозначил планы на выпуск большого внедорожника, но живьём Aurus Komendant не появился ни через год, ни через два. И лишь на пороге октября 2022-го нас позвали на официальную премьеру первой товарной машины. Интересно? Нам тоже!

На базе чего построен Aurus Komendant

Исполин длиной 5,38 метра создан на той же Единой модульной платформе ЕМП, что и седан Senat. При этом шасси изначально проектировалось с возможностью использования на внедорожнике. Ширина, высота и колёсная база новинки составляют соответственно 2004, 1820 и 3100 миллиметров — Komendant значительно крупнее Mercedes-Maybach GLS и Rolls-Royce Cullinan, но при этом не дотягивает до «длинного» Cadillac Escalade ESV. Чтобы вы понимали, насколько он большой: на Коменданте на презентации стояли 20-дюймовые диски с высокопрофильными покрышками! И они не выглядели крупными.

Велика и масса новинки: 3,2 тонны в снаряжённом состоянии и почти 3,5 при полной загрузке — обе цифры достаточно убедительны. Но большой Aurus и должен был быть тяжёлым, поскольку проектировщики готовили его «скелет» для установки брони — в Aurus даже не скрывают, что Komendant поступит на госслужбу, но спецификации таких версий держат в строгом секрете. Тем не менее, даже при таких значениях Комендант остаётся легковым автомобилем и требует прав категории «B». 

Какие моторы получит Aurus Komendant

Вседорожному Аурусу достались агрегаты от уже выпускаемого седана Senat. ​​Внедорожник получил тот же тандем из 4,4-литрового битурбомотора V8 от НАМИ и перенастроенного девятиступенчатого «автомата» KATE со встроенным электромотором. Суммарная отдача агрегата составляет 598 лошадиных сил и 880 Нм. В системе есть и небольшая высоковольтная батарея — она придвинута к задней оси и обладает ёмкостью 16 Ампер-часов.

Полный привод с электромагнитной муфтой подключения передней оси — тоже как на Сенате. Однако вседорожник дополнен важными на пересечённой местности электронными программами, которые могут имитировать межколёсные блокировки. Есть даже полноценный оффроуд-режим в наборе ездовых пресетов.

Да и подвеска у легкового и вседорожного Аурусов различается: если четырёхдверка комплектуется обычными пружинами, то Коменданту по статусу положена адаптивная «пневма» с регулировкой дорожного просвета в диапазоне от 200 до 260 миллиметров!

Чем интересен салон Aurus Komendant

Салон Komendant ожидаемо дорогой, но сдержанный. Большинство элементов и дизайн-приёмов позаимствованы у родственного Сената. В их числе — и сдвоенные экраны приборки (очень простенькой, но информативной) и мультимедийки, центральный тоннель с олдскульным набалдашником селектора КПП, шайбой-крутилкой ездовых режимов (у внедорожника их пять) и круглым джойстиком управления медиакомплексом (экран у Коменданта не сенсорный), а также все мыслимые настройки мультиконтурных сидений. Хотя за некоторыми из них, например, регулировкой поясничного подпора, приходится лезть в меню центрального экрана и это не очень удобно.

В отделке доминируют кожа Nappa, алькантара и деревянный шпон, а водительская посадка, по словам разработчиков, была изменена — пересаживаясь из легкового Ауруса во «внедорожный», водитель сразу должен почувствовать разницу. 

1/6

Задний ряд внедорожника когда-то может стать трёхместным, однако первой на рынок выйдет версия с раздельными креслами. Двум VIP-пассажирам доступны регулировки, отдельные зоны климата, раскладные столики, отсек для напитков и пара мониторов (прямо на них можно смотреть эфирные каналы, а переключаются они шайбами на дверях), растущих из спинок передних сидений. Гости салона Komendant также могут рассчитывать на подогревы, вентиляцию, встроенный массаж, амбиентную подсветку, беспроводную зарядку, подстаканники с подогревом и охлаждением, а также качественную саунд-систему, которая отличается от «музыки» в Сенате. 

При этом лимузинного простора на втором ряду внедорожника нет: если пассажир впереди решит сесть повольготнее, ногу на ногу уже не закинешь.

1/5

Всё, что находится позади второго ряда, рассчитано на багаж, и здесь вседорожный Aurus предлагает 600 литров пространства. Чтобы понять, насколько это больше или меньше, чем у конкурентов по сегменту, напомним: трюм Bentley Bentayga вмещает 484 литра, Mercedes-Maybach GLS предлагает 520, а Rolls-Royce Cullinan — те же 600. И лишь в огромный Escalade помещается больше 770 литров. 

Сколько стоит Aurus Komendant

Производство Комендантов на площадке в Татарстане уже развёрнуто: налажены контакты с более чем сотней поставщиков, работает сварочная линия, готовы первые кузова серийных моделей. Уровень локализации — примерно 70 процентов, такой же, как у модели Senat. 

Но именно сегодня российский Aurus начал принимать заказы на новинку. На выбор доступны внедорожники в девяти цветах кузова (три из них, включая коричневый, впервые добавлены в палитру) и семи вариантах отделки салона. Запросы особо привередливых готова удовлетворить фирменная программа персонализации Aurus Atelier, в рамках которой предусмотрен декор интерьера по спецзаказу. 

Продавать новые автомобили готовы два столичных дилера — компании Авилон и Панавто, но вскоре к ним добавится демо-площадка в Санкт-Петербурге. Обозначенная в ходе презентации стоимость внедорожника составляет 33 700 000 рублей, что сопоставимо с актуальным прайсом Сената (обозначенные в прошлом году 24 миллиона остались в истории). Однако получить новенькие Аурусы в нынешнем году покупатели не смогут: до конца 2022-го на заводе соберут испытательную партию машин, и лишь в первом квартале следующего года площадка приступит к сборке клиентских автомобилей. 

Как вам российский ответ Роллс-Ройсу и Бентли?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании