Аурус Комендант: каким получился самый роскошный внедорожник из России

Полный привод с электромагнитной муфтой подключения передней оси — тоже как на Сенате. Однако вседорожник дополнен важными на пересечённой местности электронными программами, которые могут имитировать межколёсные блокировки. Есть даже полноценный оффроуд-режим в наборе ездовых пресетов.

Да и подвеска у легкового и вседорожного Аурусов различается: если четырёхдверка комплектуется обычными пружинами, то Коменданту по статусу положена адаптивная «пневма» с регулировкой дорожного просвета в диапазоне от 200 до 260 миллиметров!