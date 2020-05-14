В Бельгии обнаружили российский Aurus. На местных номерах
Николай Андреев
В бельгийском городе Блондин, который расположен недалеко от Брюсселя, замечен белый седан Aurus Senat. Это стандартная, небронированная модификация модели, и внешне она не отличается от российской версии.
Судя по бельгийским номерным знакам с зелёными символами, люксовый седан из России зарегистрирован дилерским центром. Буквы ZZ обозначают, что автомобиль зарезервирован для тест-драйвов — вероятно, бренд Aurus готовится начать продажи своих моделей в Европе.
Пока Aurus Senat с 598-сильным 4.4 V8 и девятиступенчатым «автоматом» со встроенным электромотором выпускается мелкосерийно в московском НАМИ. В 2021 году запустят конвейерное производство седанов на предприятии группы Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.
В марте гендиректор Aurus рассказал, что компания собрала более 700 предзаказов на автомобили Aurus, из которых 65 находятся на преддоговорной стадии. Первые седаны Senat для частных клиентов выпустят на новом заводе в мае 2021 года. Начальная стоимость Aurus Senat составляет 18 миллионов рублей.
Ранее в Швейцарии сфотографировали седан Lada Vesta Sport, поставленный на местный учёт. Как автомобиль оказался в этой стране, осталось тайной.