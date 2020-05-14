В Бельгии обнаружили российский Aurus. На местных номерах

Судя по бельгийским номерным знакам с зелёными символами, люксовый седан из России зареги­стрирован дилерским центром. Буквы ZZ обозначают, что авто­мобиль зарезерви­рован для тест-драйвов — вероятно, бренд Aurus готовится начать продажи своих моделей в Европе.

Пока Aurus Senat с 598-сильным 4.4 V8 и девятиступен­­чатым «авто­матом» со встроенным электро­мотором выпускается мелко­серийно в московском НАМИ. В 2021 году запустят конвейерное производ­ство седанов на предприятии группы Sollers в особой экономи­ческой зоне «Алабуга» в Татарстане.