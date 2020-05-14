На продажу выставили 29 автомобилей, забытых в пустыне

В Бельгии обнаружили российский Aurus. На местных номерах

Новости

Николай Андреев

В бельгийском городе Блондин, который расположен недалеко от Брюсселя, замечен белый седан Aurus Senat. Это стандартная, неброни­рованная модифи­кация модели, и внешне она не отличается от российской версии.

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  • Судя по бельгийским номерным знакам с зелёными символами, люксовый седан из России зареги­стрирован дилерским центром. Буквы ZZ обозначают, что авто­мобиль зарезерви­рован для тест-драйвов — вероятно, бренд Aurus готовится начать продажи своих моделей в Европе.

  • Пока Aurus Senat с 598-сильным 4.4 V8 и девятиступен­­чатым «авто­матом» со встроенным электро­мотором выпускается мелко­серийно в московском НАМИ. В 2021 году запустят конвейерное производ­ство седанов на предприятии группы Sollers в особой экономи­ческой зоне «Алабуга» в Татарстане.

  • В марте гендиректор Aurus рассказал, что компания собрала более 700 предзаказов на авто­­мобили Aurus, из которых 65 находятся на пред­­договорной стадии. Первые седаны Senat для частных клиентов выпустят на новом заводе в мае 2021 года. Начальная стоимость Aurus Senat состав­ляет 18 миллионов рублей.

Ранее в Швейцарии сфотографировали седан Lada Vesta Sport, постав­ленный на местный учёт. Как автомобиль оказался в этой стране, осталось тайной.

Aurus Senat сможет стать популярным в Европе?

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