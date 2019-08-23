6 альтернатив жутко дорогому Aurus Senat

В Bentley за 18 000 000 ₽ вам тоже не пред­ложат флагман­скую модель. Зато, в отличие от Rolls-Royce, где раз­говор с клиентом только начина­ется с двад­цати милли­онов, у этого британ­ского бренда имеется престиж­ный седан за более доступные деньги. Да, не королев­ский Mulsanne (21,5 млн ₽ в базе), а новый Flying Spur, заказы на который уже собирает рос­сий­ский офис. А прямо сейчас у клиентов есть выбор: дождаться новой модели на плат­форме Porsche Panamera или при­обрести актуальный пока Flying Spur второго поколения. Стои­мость самой упакован­ной и быстрой 635-сильной версии W12 S чуть превышает 14 000 000 ₽.

А вот здесь можно оценить Flying Spur нового поколения