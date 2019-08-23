6 альтернатив жутко дорогому Aurus Senat
Константин Новацкий
18 000 000 рублей — вот она, новая реальность бренда Aurus. Вопреки радужным прогнозам, российский лимузин ручной сборки оказался отнюдь не дешёвым. Причём в эту сумму оценивается лишь «короткая» версия Senat S600 с 4,4-литровым 600-сильным V8, оригинальной трансмиссией KATE, полным приводом и электромотором и в базовой комплектации — без дополнительных опций. А что предлагают конкуренты — марки с историей и именем? Оказывается, много чего!
Mercedes-Maybach S 650, 15 010 000 ₽
Мелочиться нет смысла, да? Ведь топовая версия немецкого лимузина стоит дешевле «Ауруса». По габаритной длине S 650 чуть проигрывает «шестисотому» Сенату, зато под капотом Maybach не V8, а полновесный V12 в 630 лошадиных сил. Разгон до сотни у более мощного немца ожидаемо быстрее: 4,7 секунды против шести у «Сената». Ну, и список оборудования (по меньшей мере, предложенного) у конкурента от Mercedes длиннее. А вот державности и эксклюзива, наверное, чуточку поменьше — это факт.
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BMW M760Li, 11 160 000 ₽
На фоне ценника Сената стоимость самой упакованной и даже растянутой на 14 см «семёрки» (5260 мм) кажется чересчур скромной. Впрочем, чего мы недополучаем, отказываясь от российского лимузина в пользу «баварца»? Да, в общем, всё на месте и всего достаточно: 6,6-литровый V12, 609 лошадиных сил, полный привод xDrive, 3,8 секунды до сотни, пневмоподвеска и просторный задний ряд. За доплату — массаж на задних сиденьях, арома-пакет, 1400-ваттная акустика Bowers & Wilkins, стеклянная крыша и, например, декоративная отделка керамикой. Вполне по-бюргерски. И всё равно дешевле...
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Rolls-Royce Ghost, 21 000 000 ₽
Доплатив к 18 миллионам рублей, которые просят за Аурус, ещё как минимум три, можно стать обладателем настоящего Rolls-Royce. Да, это будет младшая четырёхдверная модель Ghost в короткобазной 5,4-метровой версии. Зато под капотом такого седана стоит 570-сильный 6,6-литровый V12, а по части динамики Ghost хотя и чуть медленнее Maybach, но прилично резвее Ауруса: 4,9 секунды до сотни!
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Rolls-Royce Phantom, 18 000 000 ₽
За цену базового «Ауруса» можно подобрать и Rolls-Royce покруче! Правда, бэушный, но выкупленный по фирменной программе Provenance — с официальной гарантией от Гудвуда! Как правило, возраст таких Phantom не превышает трёх лет, и проблем они ещё не знали. Чем не сделка? Тут тоже будет монументальная решётка-парфенон и подчёркнуто строгий, вытянутый силуэт. Салон не встретит кожзамом и ручными стеклоподъёмниками: везде — кожа, шерсть и ворс, а вместе с ними — статус-статус-статус. И исполинские размеры.
Для сравнения, здесь мы собрали Phantom нового поколения
Bentley Flying Spur W12, 14 200 000 ₽
В Bentley за 18 000 000 ₽ вам тоже не предложат флагманскую модель. Зато, в отличие от Rolls-Royce, где разговор с клиентом только начинается с двадцати миллионов, у этого британского бренда имеется престижный седан за более доступные деньги. Да, не королевский Mulsanne
А вот здесь можно оценить Flying Spur нового поколения
Toyota Century, 12 000 000 ₽
Самая дорогая Toyota из ныне существующих не так уж далека от «Ауруса».