8 волнующих «итальянок» на Авто.ру

6 альтернатив жутко дорогому Aurus Senat

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Константин Новацкий

18 000 000 рублей — вот она, новая реальность бренда Aurus. Вопреки радуж­ным про­гнозам, рос­сий­ский лиму­зин ручной сборки оказал­ся отнюдь не дешёвым. Причём в эту сумму оцени­ва­ется лишь «короткая» версия Senat S600 с 4,4-литровым 600-сильным V8, ориги­нальной транс­миссией KATE, полным приводом и электро­мотором и в базовой комп­лектации — без дополни­тельных опций. А что пред­лагают конку­ренты — марки с историей и именем? Оказывается, много чего!

Mercedes-Maybach S 650, 15 010 000 ₽

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Мелочиться нет смысла, да? Ведь топовая версия немец­кого лиму­зина стоит дешевле «Ауруса». По габа­ритной длине S 650 чуть про­игры­вает «шести­сотому» Сенату, зато под капотом Maybach не V8, а полно­весный V12 в 630 лошадиных сил. Разгон до сотни у более мощного немца ожида­емо быстрее: 4,7 секунды против шести у «Сената». Ну, и список обору­дования (по меньшей мере, пред­ложен­ного) у конку­рента от Mercedes длиннее. А вот держав­ности и эксклю­зива, наверное, чуточку поменьше — это факт.

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BMW M760Li, 11 160 000 ₽

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На фоне ценника Сената стоимость самой упакованной и даже растянутой на 14 см «семёрки» (5260 мм) кажется чересчур скромной. Впрочем, чего мы недо­полу­чаем, отказываясь от рос­сий­ского лиму­зина в пользу «баварца»? Да, в общем, всё на месте и всего достаточно: 6,6-литровый V12, 609 лошадиных сил, полный привод xDrive, 3,8 секунды до сотни, пневмо­подвеска и просторный задний ряд. За доплату — массаж на задних сиденьях, арома-пакет, 1400-ваттная акустика Bowers & Wilkins, стеклян­ная крыша и, например, деко­ратив­ная отделка керамикой. Вполне по-бюргер­ски. И всё равно дешевле...

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Rolls-Royce Ghost, 21 000 000 ₽

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Доплатив к 18 миллионам рублей, которые просят за Аурус, ещё как мини­мум три, можно стать облада­телем настоящего Rolls-Royce. Да, это будет младшая четырёх­дверная модель Ghost в коротко­базной 5,4-метровой версии. Зато под капотом такого седана стоит 570-сильный 6,6-литровый V12, а по части дина­мики Ghost хотя и чуть медлен­нее Maybach, но прилично резвее Ауруса: 4,9 секунды до сотни!

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Rolls-Royce Phantom, 18 000 000 ₽

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За цену базового «Ауруса» можно подо­брать и Rolls-Royce покруче! Правда, бэушный, но выкуп­лен­ный по фир­мен­ной про­грамме Provenance — с офици­альной гаран­тией от Гудвуда! Как правило, возраст таких Phantom не превы­шает трёх лет, и проблем они ещё не знали. Чем не сделка? Тут тоже будет мону­мен­тальная решётка-парфе­нон и подчёрк­нуто строгий, вытя­ну­тый силуэт. Салон не встретит кож­замом и руч­ными стекло­подъём­ни­ками: везде — кожа, шерсть и ворс, а вместе с ними — статус-статус-статус. И исполин­ские размеры.

Для сравнения, здесь мы собрали Phantom нового поколения

Bentley Flying Spur W12, 14 200 000 ₽

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В Bentley за 18 000 000 ₽ вам тоже не пред­ложат флагман­скую модель. Зато, в отличие от Rolls-Royce, где раз­говор с клиентом только начина­ется с двад­цати милли­онов, у этого британ­ского бренда имеется престиж­ный седан за более доступные деньги. Да, не королев­ский Mulsanne (21,5 млн ₽ в базе), а новый Flying Spur, заказы на который уже собирает рос­сий­ский офис. А прямо сейчас у клиентов есть выбор: дождаться новой модели на плат­форме Porsche Panamera или при­обрести актуальный пока Flying Spur второго поколения. Стои­мость самой упакован­ной и быстрой 635-сильной версии W12 S чуть превышает 14 000 000 ₽.

А вот здесь можно оценить Flying Spur нового поколения

Toyota Century, 12 000 000 ₽

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Самая дорогая Toyota из ныне суще­ству­ющих не так уж далека от «Ауруса». 5,3-метровый седан третьего поколе­ния (за полвека!) — тоже штучный, собира­емый вручную продукт, который адресо­ван богатым мира сего. Несмотря на класси­ческий стиль и шерстяной интерьер, техни­чески это более чем современ­ная модель с гибридной силовой установкой от Lexus суммарной мощ­ностью 430 лошадиных сил. А вот цена для Toyota непривычна: почти 20 миллионов йен или около 12 с половиной милли­онов рублей по текущему курсу. Аурус или Тойота, Тойота или Аурус? Никогда ещё выбор не был настолько сложным...

Кстати, как вам эта классическая Toyota Century?

Или всё-таки этот выбор будет несложным?

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