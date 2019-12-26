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Лимузин Aurus Senat получил укороченную версию

Новости

Николай Андреев

В Москве сфотографирована необычная версия россий­ского Aurus Senat, которая является проме­жуточной модифи­кацией модели. Снимки опубликовал портал Drom.ru.

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  • Длина кузова новой версии составляет 6130 миллиметров — он на 500 милли­метров длиннее седана Senat S600 и при этом на 500 милли­метров короче флагманского лимузина Senat L700. Другими деталями внеш­ности новинка не отличается от уже представ­ленных модификаций.

  • Судя по фотографиям, промежуточная версия имеет бронированный кузов (это выдают толстые чёрные рамки на стёклах) и антенну спецсвязи. Как на Senat L700, в порогах боковин новинки есть габаритные огни — обычный седан Senat S600 их лишён.

Aurus Senat S600
Aurus Senat L700
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Aurus Senat S600

Все модификации Aurus Senat оснащаются бензиновым 4,4-литровым битурбированным V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электромотором, выдающим в разных режимах от 38 до 63 сил, девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Сейчас автомобили марки Aurus собираются мелкосерийным методом на мощностях московского НАМИ. В 2021 году запустится полноценное конвейерное производство на заводе группы Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Официально объявлена стоимость только базового Aurus Senat S600 — 18 миллионов рублей.

Какой Aurus Senat нравится больше?

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