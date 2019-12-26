Лимузин Aurus Senat получил укороченную версию

Все модификации Aurus Senat оснащаются бензиновым 4,4-литровым битурбированным V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электромотором, выдающим в разных режимах от 38 до 63 сил, девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Сейчас автомобили марки Aurus собираются мелкосерийным методом на мощностях московского НАМИ. В 2021 году запустится полноценное конвейерное производство на заводе группы Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Официально объявлена стоимость только базового Aurus Senat S600 — 18 миллионов рублей.