Лимузин Aurus Senat получил укороченную версию
Николай Андреев
В Москве сфотографирована необычная версия российского Aurus Senat, которая является промежуточной модификацией модели. Снимки опубликовал портал Drom.ru.
Длина кузова новой версии составляет 6130 миллиметров — он на 500 миллиметров длиннее седана Senat S600 и при этом на 500 миллиметров короче флагманского лимузина Senat L700. Другими деталями внешности новинка не отличается от уже представленных модификаций.
Судя по фотографиям, промежуточная версия имеет бронированный кузов (это выдают толстые чёрные рамки на стёклах) и антенну спецсвязи. Как на Senat L700, в порогах боковин новинки есть габаритные огни — обычный седан Senat S600 их лишён.
Все модификации Aurus Senat оснащаются бензиновым 4,4-литровым битурбированным V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электромотором, выдающим в разных режимах от 38 до 63 сил, девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Сейчас автомобили марки Aurus собираются мелкосерийным методом на мощностях московского НАМИ. В 2021 году запустится полноценное конвейерное производство на заводе группы Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Официально объявлена стоимость только базового Aurus Senat S600 — 18 миллионов рублей.