Названа стоимость седана Aurus. Спойлер: очень дорого
Николай Андреев
Официальную начальную стоимость седана Aurus Senat S600 объявили во время открытия первого шоу-рума российского бренда. Он расположен на первом этаже одной из башен комплекса «IQ-квартал» в Москва-Сити.
Из стандартного оснащения пока заявлен только кожаный салон и четырехзонный климат-контроль. Среди опций есть раздельные кресла на втором ряду, холодильник для напитков, подстаканники со встроенным охлаждением и подогревом.
Aurus Senat S600 оснащается битурбированным мотором 4.4 V8 мощностью 598 л.с., девятиступенчатым «автоматом», совмещённым с электродвигателем и полным приводом.
Автомобили Aurus собираются мелкосерийным способом на мощностях московского НАМИ. Глава Минпромторга Денис Мантуров на открытии шоу-рума заявил, что в 2020 году выпустят 200 Аурусов, часть из которых будут использоваться в испытаниях, другие передадут правительству, а оставшуюся часть пустят в свободную продажу.
По стоимости базовый Aurus Senat S600 конкурирует с Mercedes-Maybach S 650 (от 15 010 000 ₽), который оснащается шестилитровым V12 мощностью 630 л.с. и 570-сильным Rolls-Royce Ghost (от 24 180 000 ₽). Также в продаже можно найти 625-сильный Bentley Flying Spur предыдущего поколения (от 12 340 000 ₽), хотя скоро объявят цены на новую генерацию.