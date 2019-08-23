Названа стоимость седана Aurus. Спойлер: очень дорого

Официальную начальную стоимость седана Aurus Senat S600 объявили во время открытия первого шоу-рума российского бренда. Он расположен на первом этаже одной из башен комплекса «IQ-квартал» в Москва-Сити.

Из стандартного оснащения пока заявлен только кожаный салон и четырехзонный климат-контроль. Среди опций есть раздельные кресла на втором ряду, холодильник для напитков, подстаканники со встроенным охлаждением и подогревом.

Aurus Senat S600 оснащается битурбирован­ным мотором 4.4 V8 мощностью 598 л.с., девяти­ступенчатым «автоматом», совмещённым с электродвигателем и полным приводом.