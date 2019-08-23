Электромобиль Porsche получил пять экранов и отделку из оливковых листьев

Названа стоимость седана Aurus. Спойлер: очень дорого

Новости

Николай Андреев

  • Официальную начальную стоимость седана Aurus Senat S600 объявили во время открытия первого шоу-рума российского бренда. Он расположен на первом этаже одной из башен комплекса «IQ-квартал» в Москва-Сити.

  • Из стандартного оснащения пока заявлен только кожаный салон и четырехзонный климат-контроль. Среди опций есть раздельные кресла на втором ряду, холодильник для напитков, подстаканники со встроенным охлаждением и подогревом.

  • Aurus Senat S600 оснащается битурбирован­ным мотором 4.4 V8 мощностью 598 л.с., девяти­ступенчатым «автоматом», совмещённым с электродвигателем и полным приводом.

  • Автомобили Aurus собираются мелкосерийным способом на мощностях московского НАМИ. Глава Минпромторга Денис Мантуров на открытии шоу-рума заявил, что в 2020 году выпустят 200 Аурусов, часть из которых будут использоваться в испытаниях, другие передадут правительству, а оставшуюся часть пустят в свободную продажу.

По стоимости базовый Aurus Senat S600 конкурирует с Mercedes-Maybach S 650 (от 15 010 000 ₽), который оснащается шестилитровым V12 мощностью 630 л.с. и 570-сильным Rolls-Royce Ghost (от 24 180 000 ₽). Также в продаже можно найти 625-сильный Bentley Flying Spur предыдущего поколения (от 12 340 000 ₽), хотя скоро объявят цены на новую генерацию.

Что предпочтёте вы: Aurus или конкурентов?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение