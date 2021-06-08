Роскошь по-русски: где и, главное, как собирают самые люксовые автомобили России
Михаил Николаенко
В России наконец-то начался серийный выпуск люксового седана Aurus Senat — самой роскошной и дорогой отечественной модели, которая от скромности не страдает и намерена навязать борьбу за клиентов моделям Rolls-Royce и Bentley. Товарные машины уже вовсю собирают в Татарстане, и скоро они поступят в свободную продажу. Мы побывали на предприятии, где собирают лимузины, и посмотрели, в каких условиях обитает Сенат. Рассказываем обо всём увиденном в 8 тезисах.
Ламинат, удобрения, салфетки, подгузники, гибкая упаковка и одноразовая посуда, подвесные потолки, угле- и стекловолокно, утеплитель, шампиньоны и даже переработка трупов животных. Предприятия, которые занимаются всем перечисленным, — соседи завода Aurus. Но ближе всех к самой дорогой российской модели — коммерческие Ford Transit: кузовы Сената варят буквально в нескольких метрах от Транзитов, а окрашивают их вообще в одном цеху!
И такое соседство не случайно. Всё дело в том, что индустриальным партнёром отечественного бренда является компания «Соллерс», которая, помимо прочего, занимается производством коммерческих Фордов. Выпуск Аурусов и Транзитов размещается на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Но для Сенатов, естественно, подготовлена собственная производственная линия.
Почему Аурусы решили делать именно тут? Во-первых, это особая экономическая зона — с разными преференциями для резидентов. Во-вторых, организовать изготовление кузовов легче и намного дешевле на уже существующих мощностях упомянутого «Соллерса». Ведь у компании уже есть завод, специалисты и, что особенно важно, наличие экспертизы в производстве автомобилей, пусть не люксовых, а массовых. В Aurus, кстати, потратились на модернизацию всего покрасочного цеха «Соллерса» и закупили дополнительное сварочное оборудование. Общий объём инвестиций в производство Сенатов составил примерно два миллиарда рублей.
После сварки и покраски на «Соллерсе» кузова отправляются на сборку, она идёт в соседнем здании, часть которого арендует Aurus. Это сравнительно небольшое помещение, где змейкой расположена сборочная линия всего на 13 постов. Её длина — около 500 метров, а в целом на производстве задействован 91 работник.
Непосредственно в сборочном цеху работают 57 человек, включая операторов на постах и специалистов отдела контроля качества. Примечательно, что больше половины работников — женщины. Потому что они аккуратнее и, как считают в компании, лучше справляются с кропотливой работой.
На сборку одной машины требуется два дня — от поступления готового кузова в сборочный цех до отправки машины дилеру. Причём речь не о 48 часах, а о стандартных двух рабочих днях — цех пока работает в одну смену. Правда, протяжённость всего производственного цикла, включая, например, сборку силового агрегата или подготовку элементов отделки интерьера, в Aurus не раскрывают. В случае, например, с Rolls-Royce все эти операции могут занимать до полугода.
И это касается практически каждой операции. Сварка элементов кузова ведётся, в основном, с помощью полуавтоматических «клешней», которыми управляет человек. И только окончательная сварка скелета полностью автоматизирована — её выполняют сверхточные «руки»-роботы. Такие же, что используются на конвейерах крупных автомобильных заводов. Но все промежуточные работы делаются людьми.
Когда остов машины добирается до сборочного цеха, первым делом его покрывают мягкими защитными накладками, чтобы избежать случайных повреждений. После чего пустой кузов на каждом посту последовательно наполняют проводкой, сиденьями, панелями и кнопками, обшивками и так далее. «Женят» кузов с силовой установкой тоже здесь. И практически все работы выполняются вручную — роботы используются лишь для вклейки стёкол.
Занятный факт: у Сената с двухцветным оформлением имеется тонкая линия вдоль бортов — прямо как у Rolls-Royce, где её вручную наносит мастер. Но в Aurus это делают «индустриальным методом». Каким именно — представители компании не рассказывают.
Процесс сборки регламентируется так называемым «манифестом» — по сути, техзаданием для каждой конкретной машины, содержащим информацию о выбранном варианте оформления и комплектации. Документ приклеен к каждому конкретному экземпляру и путешествует по конвейеру.
Первые проверки будущие Аурусы, как и в случае с другими серийными автомобилями, проходят ещё на этапе сварки-окраски кузова. Среди тестов есть даже выборочное испытание на разрыв: некоторые готовые кузова увозят в отдельное помещение и буквально рвут на части, проверяя прочность конструкции и сварных швов.
В процессе сборки за качеством следит группа контролёров, курсирующих между операторами. Используется и автоматическая система, отслеживающая все процессы инструментально: для каждого крепежа определена своя степень затяжки, и если оператор что-то не докрутил, то он не сможет перейти к выполнению следующей операции — система просто не позволит отсканировать штрих-коды для дальнейших операций и воспользоваться нужным инструментом. Такая же система контроля качества действует на предприятии Mercedes-AMG в Аффальтербахе.
Прямо на территории сборочного цеха уже готовые машины испытывают на динамометрическом стенде (автомобиль «ездит» в специальной камере), поливают их водой (дождевальная камера), проверяют степень герметичности (избыточным и недостаточным давлением воздуха). Там же производится калибровка системы кругового обзора, небольшой стресс-тест для подвески, а также проверяется настройка светового потока фар.
У Аурусов богатейшее оснащение, что, безусловно, увеличивает количество тестов в ходе сборки. Но ничего шокирующего или необычного в этих проверках всё-таки нет. Возможно, более строгий контроль приберегли для машин, предназначенных для высших эшелонов власти, но их собирают в другом месте.
На сегодня две трети комплектующих для Аурусов поставляют российские компании, но в сумме это обеспечивает лишь 53 процента локализации. Правда, через пару лет этот показатель планируют довести до 80 процентов! Из российского в Сенате — руль, кожа, ремни безопасности, важнейшие компоненты силовой установки и детали подвески. Двигатель V8 собирают в НАМИ, а коробку передач поставляет московская фирма КАТЕ. Но их всё-таки делают не только из отечественных деталей.
Значительная часть важных компонентов автомобиля закупается у зарубежных производителей. В том числе и некоторые компоненты двигателя и трансмиссии, но об этом представители компании говорят крайне неохотно. Даже кузовная штамповка для Сената поступает от турецкого предприятия, пусть и расположенного там же в «Алабуге» и использующего российскую сталь.
Но удивляться этому не стоит, ведь и сама компания Aurus не полностью российская: 36 процентов акций Aurus принадлежат инвестиционному фонду Tawazun Strategic Development Fund из ОАЭ!
Но в 2023 году, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, Aurus должен стать «самым русским автомобилем». При этом уже сейчас уровень локально производимых компонентов и технологий оценивается выше, чем у Lada Vesta.
В конструкции двигателя V8 сборки НАМИ пока используются немецкие детали и японские турбины. Отечественный девятиступенчатый «автомат» тоже содержит импортные комплектующие, зато электромотор при нём — от сарапульского СЭГЗ.
4,4-литровая «восьмёрка» с двумя «улитками» выдаёт 598 сил и 880 Нм крутящего момента. Электродвигатель добавляет ещё 62 силы. В результате 0–100 км/ч полноприводный Senat делает за шесть секунд. Смешанный расход топлива по паспорту составляет 19,2 литра на 100 километров.
Сегодня производственная мощность комбинированного с «Соллерсом» завода оценивается в пять тысяч машин в год. Но это не значит, что Aurus будет делать Сенаты в таком объёме. До конца текущего года планируется собрать только 200–300 товарных машин. Куда большую ставку компания делает на внедорожник Komendant, выпуск которого должен начаться в 2022 году. И даже вместе с ним объём выпуска будет напрямую зависеть от спроса.
Здесь же готовы принять на производство и минивэн Arsenal, кабриолет Senat (если его решат пустить в «серию») и, после модернизации линии, бронированные машины. Но всё это — в отдалённой перспективе, так как сейчас броневиками по-прежнему занимаются в НАМИ. А открытый Senat и вместительный Arsenal в планах по серийному выпуску пока не значатся. Зато перспективный Комендант совершенно точно пропишется именно тут.
Предприятие ориентировано на экспорт: расчётная доля машин для зарубежных покупателей составляет от 70 до 80 процентов! Автомобили будут поставлять на ближневосточный и североафриканский рынки. В общей сложности — это два десятка стран. Следом компания планирует выйти в Китай. По словам Дениса Мантурова, сейчас у фирмы около 500 предварительных заказов.
Но это не значит, что в России на Аурусах будут ездить только чиновники и топ-менеджмент госкорпораций. Помимо первого шоу-рума в Москве-Сити, уже в июне в столице должен открыться второй салон. До конца 2021 года дилерский центр появится в Санкт-Петербурге, а в перспективе салоны заработают в Сочи, Казани, Красноярске и Екатеринбурге. По оценке главы Aurus Адиля Ширинова, проект выйдет на окупаемость через шесть лет.
И под этим мы имеем в виду подробное знакомство с настоящими товарными автомобилями. Потому что пока все немногочисленные тест-драйвы происходили на прототипах разной степени «товарности», да и в статике были представлены предсерийные образцы. Более того — даже салон автомобиля, который красовался на финальном посту в сборочном цеху, нам снимать запретили: потому что в серии будет что-то другое.
Да и реальной работы завода тоже пока никто (по крайней мере, из «чужаков» вроде нас) не видел. В ходе нашей экскурсии сотрудники конвейера просто имитировали деятельность, и по поведению руководства было понятно, что все и всё пока лишь готовятся к официальному запуску производства с участием высокопоставленных персон.