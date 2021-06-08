Роскошь по-русски: где и, главное, как собирают самые люксовые автомобили России

После сварки и покраски на «Соллерсе» кузова отправляются на сборку, она идёт в соседнем здании, часть которого арендует Aurus. Это сравнительно небольшое помещение, где змейкой расположена сборочная линия всего на 13 постов. Её длина — около 500 метров, а в целом на производстве задействован 91 работник.

Непосредственно в сборочном цеху работают 57 человек, включая операторов на постах и специалистов отдела контроля качества. Примечательно, что больше половины работников — женщины. Потому что они аккуратнее и, как считают в компании, лучше справляются с кропотливой работой.