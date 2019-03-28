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Aurus готовит гоночный автомобиль. Да-да, тот самый Aurus

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Николай Андреев

Российский бренд Aurus, выпускающий седаны Aurus Senat S600 и лимузины Senat Limousine L700, опубликовал видео-тизер с гоночным болидом, построенным на шасси Oreca 07 и созданным для участия в гонках на выносливость в категории LMP2.

Ожидается, что Aurus появится либо в качестве спонсора, либо титульного партнёра команды G-Drive Racing, участвующей в европейской серии ELMS и чемпионате мира WEC. Также российский автопроизводитель может брендировать гоночный двигатель стороннего производителя.

В какой ещё серии мог бы заявиться бренд Aurus?

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