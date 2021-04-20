В России скоро начнётся массовое производство автомобилей Аурус
Дмитрий Елизаров
Завод в Елабуге начнёт массовую сборку автомобилей премиального бренда Aurus в мае нынешнего года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минпромторга. В мае же стартует продажа седанов Senat первым частным владельцам: базовая стоимость модели составляет 18 миллионов рублей.
В Минпромторге заявили, что подготовка к запуску серийного производства идёт в соответствии с ранее намеченными планами. Пилотная партия машин была собрана ещё в начале весны: на мощностях компании Sollers построили несколько предсерийных экземпляров Aurus Senat, которые отправились на испытания в НАМИ.
Здесь же будут выпускать внедорожники Aurus Komendant, но когда именно начнётся процесс, пока неизвестно. Сама модель официально до сих пор не рассекречена, дата дебюта сейчас находится на стадии обсуждения. По предварительным данным, сертифицировать внедорожник руководство бренда планирует в конце нынешнего года.
Базовая стоимость Aurus Senat составит 18 миллионов рублей, но первыми в продаже появятся автомобили «приветственной» комплектации — они будут стоить на 4 миллиона рублей дороже. Между тем на Авто.ру Сенаты уже предлагаются к заказу: оформить заявку можно на машину в максимально богатом исполнении, но оценивают седан ещё дороже — в 24 миллиона рублей.
Aurus Senat оснащается гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового V8 с отдачей в 598 л.с. и автоматической коробкой передач отечественной фирмы КАТЕ. Среди доступных покупателям опций называются кожаные кресла с электрорегулировками, массажем и вентиляцией, доводчики дверей, медиаэкраны для задних пассажиров и проекционный дисплей для водителя, а также пневмоподвеска и 20-дюймовые колёсные диски.