В России скоро начнётся массовое производство автомобилей Аурус

В Минпромторге заявили, что подготовка к запуску серийного производ­ства идёт в соответ­ствии с ранее намеченными планами. Пилотная партия машин была собрана ещё в начале весны: на мощностях компании Sollers построили несколько предсерийных экзем­пляров Aurus Senat, которые отправились на испытания в НАМИ.

Здесь же будут выпускать внедорожники Aurus Komendant, но когда именно начнётся процесс, пока неизвестно. Сама модель официально до сих пор не рассекречена, дата дебюта сейчас находится на стадии обсуждения. По предвари­тельным данным, сертифи­цировать внедорожник руководство бренда планирует в конце нынешнего года.

Базовая стоимость Aurus Senat составит 18 миллионов рублей, но первыми в продаже появятся автомобили «привет­ственной» комплектации — они будут стоить на 4 миллиона рублей дороже. Между тем на Авто.ру Сенаты уже предлагаются к заказу: оформить заявку можно на машину в максимально богатом исполнении, но оценивают седан ещё дороже — в 24 миллиона рублей.