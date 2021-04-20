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В России скоро начнётся массовое производство автомобилей Аурус

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Дмитрий Елизаров

Завод в Елабуге начнёт массовую сборку автомобилей премиального бренда Aurus в мае нынешнего года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минпромторга. В мае же стартует продажа седанов Senat первым частным владельцам: базовая стоимость модели составляет 18 миллионов рублей.

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  • В Минпромторге заявили, что подготовка к запуску серийного производ­ства идёт в соответ­ствии с ранее намеченными планами. Пилотная партия машин была собрана ещё в начале весны: на мощностях компании Sollers построили несколько предсерийных экзем­пляров Aurus Senat, которые отправились на испытания в НАМИ.

  • Здесь же будут выпускать внедорожники Aurus Komendant, но когда именно начнётся процесс, пока неизвестно. Сама модель официально до сих пор не рассекречена, дата дебюта сейчас находится на стадии обсуждения. По предвари­тельным данным, сертифи­цировать внедорожник руководство бренда планирует в конце нынешнего года.

  • Базовая стоимость Aurus Senat составит 18 миллионов рублей, но первыми в продаже появятся автомобили «привет­ственной» комплектации — они будут стоить на 4 миллиона рублей дороже. Между тем на Авто.ру Сенаты уже предлагаются к заказу: оформить заявку можно на машину в максимально богатом исполнении, но оценивают седан ещё дороже — в 24 миллиона рублей.

  • Aurus Senat оснащается гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового V8 с отдачей в 598 л.с. и автомати­ческой коробкой передач отече­ственной фирмы КАТЕ. Среди доступных покупателям опций называются кожаные кресла с электро­регулировками, массажем и вентиляцией, доводчики дверей, медиа­экраны для задних пассажиров и проекци­онный дисплей для водителя, а также пневмо­подвеска и 20-дюймовые колёсные диски.

Выбрали бы Aurus Senat или, скажем, Rolls-Royce Ghost?

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