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В России начали выпускать Аурусы: как выглядит производство за 2 миллиарда рублей

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Дмитрий Елизаров

Бренд Aurus заявил о запуске конвейерной сборки премиальных седанов Senat, разработанных в России. Конкурента аналогичным моделям марок Bentley и Rolls-Royce будут собирать тиражом до 5 тысяч машин в год. До конца года у Aurus появится ещё два дилерских центра, но основную часть серийных машин планируется отправлять за рубеж.

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  • В особой экономической зоне Алабуга для Сенатов сваривают и окрашивают кузова, собирают сами авто­мобили и проводят финальное тестиро­вание. Заявленные объёмы инвестиций в производ­ственное, логистиче­ское и IT-оборудо­вание и системы составляют 2 миллиарда рублей.

  • На данном этапе доступны шесть цветов кузова и пять схем оформления интерьера с примене­нием кожи наппа российского производства и дерева с открытыми порами. Однако руководство компании заявило о готовности к персонали­зации интерьеров.

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  • В июне в Москве откроется второй дилер марки, а до конца года пред­ставитель­ство Aurus появится и в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания планирует последовательно создавать дилерские центры в Сочи, Казани, Красноярске и Екатеринбурге.

  • Сообщение о планируемых объёмах производства до 5 тысяч автомобилей в год сопровождается ремаркой «при определённых условиях». Сами условия произво­дитель пока не конкрети­зирует. Сколько именно Сенатов будет собираться на первом этапе, также не уточняется, хотя автомобили с серийным статусом должны появиться уже в июне. При этом Aurus до 70% продукции завода намеревается экспортировать — поставки за рубеж начнутся в следующем году.

  • Приоритетными рынками для Сенатов названы страны Ближнего Востока — в ОАЭ расположен фонд Tawazun, которому принадлежит 36% акций компании. В будущем российские Аурусы могут появиться в Китае и странах Западной Европы, но конкретные сроки не называются.

  • Aurus Senat оснащён гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового V8, которая развивает 598 л.с. и 880 Нм. Она сопровождается 9-диа­пазонным «автоматом» и системой полного привода. До 100 км/ч автомобиль весом 3,2 тонны способен разогнаться за 6 секунд. Той же самой силовой установкой будет оснащаться и внедорожник Komendant, который также планируется собирать в Елабуге — но официально эта модель ещё не дебютировала.

При прочих равных — выбрали бы Rolls-Royce или Aurus?

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