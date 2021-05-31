В России начали выпускать Аурусы: как выглядит производство за 2 миллиарда рублей
Дмитрий Елизаров
Бренд Aurus заявил о запуске конвейерной сборки премиальных седанов Senat, разработанных в России. Конкурента аналогичным моделям марок Bentley и Rolls-Royce будут собирать тиражом до 5 тысяч машин в год. До конца года у Aurus появится ещё два дилерских центра, но основную часть серийных машин планируется отправлять за рубеж.
В особой экономической зоне Алабуга для Сенатов сваривают и окрашивают кузова, собирают сами автомобили и проводят финальное тестирование. Заявленные объёмы инвестиций в производственное, логистическое и IT-оборудование и системы составляют 2 миллиарда рублей.
На данном этапе доступны шесть цветов кузова и пять схем оформления интерьера с применением кожи наппа российского производства и дерева с открытыми порами. Однако руководство компании заявило о готовности к персонализации интерьеров.
В июне в Москве откроется второй дилер марки, а до конца года представительство Aurus появится и в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания планирует последовательно создавать дилерские центры в Сочи, Казани, Красноярске и Екатеринбурге.
Сообщение о планируемых объёмах производства до 5 тысяч автомобилей в год сопровождается ремаркой «при определённых условиях». Сами условия производитель пока не конкретизирует. Сколько именно Сенатов будет собираться на первом этапе, также не уточняется, хотя автомобили с серийным статусом должны появиться уже в июне. При этом Aurus до 70% продукции завода намеревается экспортировать — поставки за рубеж начнутся в следующем году.
Приоритетными рынками для Сенатов названы страны Ближнего Востока — в ОАЭ расположен фонд Tawazun, которому принадлежит 36% акций компании. В будущем российские Аурусы могут появиться в Китае и странах Западной Европы, но конкретные сроки не называются.
Aurus Senat оснащён гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового V8, которая развивает 598 л.с. и 880 Нм. Она сопровождается
9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. До 100 км/чавтомобиль весом 3,2 тонны способен разогнаться за 6 секунд. Той же самой силовой установкой будет оснащаться и внедорожник Komendant, который также планируется собирать в Елабуге — но официально эта модель ещё не дебютировала.