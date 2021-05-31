В России начали выпускать Аурусы: как выглядит производство за 2 миллиарда рублей

В июне в Москве откроется второй дилер марки, а до конца года пред­ставитель­ство Aurus появится и в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания планирует последовательно создавать дилерские центры в Сочи, Казани, Красноярске и Екатеринбурге.

Сообщение о планируемых объёмах производства до 5 тысяч автомобилей в год сопровождается ремаркой «при определённых условиях». Сами условия произво­дитель пока не конкрети­зирует. Сколько именно Сенатов будет собираться на первом этапе, также не уточняется, хотя автомобили с серийным статусом должны появиться уже в июне. При этом Aurus до 70% продукции завода намеревается экспортировать — поставки за рубеж начнутся в следующем году.

Приоритетными рынками для Сенатов названы страны Ближнего Востока — в ОАЭ расположен фонд Tawazun, которому принадлежит 36% акций компании. В будущем российские Аурусы могут появиться в Китае и странах Западной Европы, но конкретные сроки не называются.