Анонсированы поставки элитных автомобилей Aurus Senat
Дмитрий Елизаров
Подготовка к началу конвейерной сборки российских премиальных автомобилей бренда Aurus в Татарстане идёт по графику, сообщает РИА Новости. Первые седаны Senat будут собраны и готовы к отправке клиентам в мае 2021 года, а примерно через год на конвейер встанет внедорожник Komendant.
Собирать Аурусы будут на мощностях российской группы Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Сейчас на предприятии ведётся подготовка оборудования для производства по полному циклу — для сварки и окраски кузовов, а также для конвейерной сборки автомобилей.
Попутно на предприятии набирают сотрудников для новой производственной линии с их параллельным обучением.
Здесь же, по данным агентства, будут выпускать и двигатели для Аурусов. При сборке седанов (и впоследствии внедорожников) планируется применять технологии цифрового производства, роботизированные комплексы, а также системы дополненной реальности.
Семейство Aurus на данный момент включает седан Senat с разными вариантами колёсной базы (включая бронированное исполнение), кабриолет на его базе, минивэн Arsenal и ещё не представленный официально внедорожник Komendant. Кроме того, в будущем в семейство могут быть включены тяжёлый мотоцикл сопровождения и вертолёт.
Базовая цена седана для частных покупателей составляет
18 000 000рублей. Ожидается, что с началом серийной сборки Аурусов на Sollers смогут выпускать до 5 тысяч машин в год.