Анонсированы поставки элитных автомобилей Aurus Senat

Собирать Аурусы будут на мощностях россий­ской группы Sollers в особой экономи­ческой зоне «Алабуга» в Татарстане. Сейчас на пред­приятии ведётся подготовка оборудо­вания для производ­ства по полному циклу — для сварки и окраски кузовов, а также для конвейерной сборки автомобилей.

Попутно на предприятии набирают сотрудников для новой производ­ственной линии с их парал­лельным обучением.

Здесь же, по данным агентства, будут выпускать и двигатели для Аурусов. При сборке седанов (и впослед­ствии внедорож­ников) планируется применять технологии цифрового производ­ства, роботизиро­ванные комплексы, а также системы допол­ненной реальности.

Семейство Aurus на данный момент включает седан Senat с разными вариантами колёсной базы (включая брониро­ванное исполнение), кабриолет на его базе, минивэн Arsenal и ещё не представ­ленный официально внедорожник Komendant. Кроме того, в будущем в семейство могут быть включены тяжёлый мотоцикл сопровож­дения и вертолёт.