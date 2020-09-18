Москвичам предложат заработать на сдаче в аренду личных автомобилей

Анонсированы поставки элитных автомобилей Aurus Senat

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Дмитрий Елизаров

Подготовка к началу конвейерной сборки российских премиальных авто­мобилей бренда Aurus в Татар­стане идёт по графику, сообщает РИА Новости. Первые седаны Senat будут собраны и готовы к отправке клиентам в мае 2021 года, а примерно через год на конвейер встанет внедорожник Komendant.

  • Собирать Аурусы будут на мощностях россий­ской группы Sollers в особой экономи­ческой зоне «Алабуга» в Татарстане. Сейчас на пред­приятии ведётся подготовка оборудо­вания для производ­ства по полному циклу — для сварки и окраски кузовов, а также для конвейерной сборки автомобилей.

  • Попутно на предприятии набирают сотрудников для новой производ­ственной линии с их парал­лельным обучением.

  • Здесь же, по данным агентства, будут выпускать и двигатели для Аурусов. При сборке седанов (и впослед­ствии внедорож­ников) планируется применять технологии цифрового производ­ства, роботизиро­ванные комплексы, а также системы допол­ненной реальности.

  • Семейство Aurus на данный момент включает седан Senat с разными вариантами колёсной базы (включая брониро­ванное исполнение), кабриолет на его базе, минивэн Arsenal и ещё не представ­ленный официально внедорожник Komendant. Кроме того, в будущем в семейство могут быть включены тяжёлый мотоцикл сопровож­дения и вертолёт

  • Базовая цена седана для частных покупателей составляет 18 000 000 рублей. Ожидается, что с началом серийной сборки Аурусов на Sollers смогут выпускать до 5 тысяч машин в год.

Как считаете, «выстрелит» Aurus?

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