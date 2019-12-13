Аурусы хотят собирать с помощью беспилотников и дополненной реальности
Николай Андреев
Российский бренд Aurus начнёт полноценный выпуск автомобилей представительского класса в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.
Конвейерное производство моделей Aurus запустят на заводе группы Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Автомобили начнут выпускать по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов, а также с изготовлением двигателей. Технически сложные виды работ будут выполнять роботы, а при производстве запланировано использование беспилотников (для доставки деталей) и технологии дополненной реальности (для помощи рабочим).
По плану, в 2021 году выпустят более 500 машин Aurus. На полную мощность в 5000 экземпляров в год предприятие выйдет до 2024 года. Также при заводе откроют шоурум, в котором, в том числе, можно будет следить за созданием индивидуально заказанного автомобиля.
Уже известно, что в Татарстане собираются производить седаны Aurus Senat и внедорожники Komendant. Соплатформенные модели оснащаются гибридной силовой установкой, состоящей из битурбированного бензинового 4.4 V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м) и девятиступенчатого «автомата» со встроенным электромотором, выдающим в разных режимах от 38 до 63 сил.
Сейчас автомобили Aurus мелкосерийно и практически вручную производятся на мощностях московского НАМИ. До конца 2019 года выпустят 150 экземпляров, а в следующем году — 180. Пока объявлена только начальная стоимость седана Aurus Senat, которая составляет 18 миллионов рублей.