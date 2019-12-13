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Аурусы хотят собирать с помощью беспилотников и дополненной реальности

Новости

Николай Андреев

Российский бренд Aurus начнёт полноценный выпуск автомобилей представи­тельского класса в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на главу Мин­пром­торга России Дениса Мантурова.

Бронированный Aurus Senat

  • Конвейерное производство моделей Aurus запустят на заводе группы Sollers в особой экономи­ческой зоне «Алабуга» в Татар­стане. Автомобили начнут выпускать по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов, а также с изготов­лением двигателей. Технически сложные виды работ будут выполнять роботы, а при производ­стве заплани­ровано использо­вание беспилот­ников (для доставки деталей) и технологии допол­ненной реальности (для помощи рабочим).

  • По плану, в 2021 году выпустят более 500 машин Aurus. На полную мощность в 5000 экзем­пляров в год предприятие выйдет до 2024 года. Также при заводе откроют шоурум, в котором, в том числе, можно будет следить за созда­нием индиви­дуально заказанного автомобиля.

  • Уже известно, что в Татарстане собираются производить седаны Aurus Senat и вне­дорожники Komendant. Соплат­форменные модели оснащаются гибридной силовой установкой, состоящей из битурби­рованного бензинового 4.4 V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м) и девяти­ступен­­чатого «автомата» со встроенным электро­мотором, выдающим в разных режимах от 38 до 63 сил.

  • Сейчас автомобили Aurus мелкосерийно и практически вручную произ­водятся на мощностях московского НАМИ. До конца 2019 года выпустят 150 экзем­пляров, а в следующем году — 180. Пока объявлена только начальная стоимость седана Aurus Senat, которая составляет 18 милли­онов рублей.

Стоимость Аурусов снизится после начала конвейерной сборки?

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