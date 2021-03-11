Новое видео с российским мотоциклом Aurus: 190 сил, 3,7 секунды до сотни
Дмитрий Елизаров
В инстаграм-аккаунте российского Минпромторга появился видеоролик, иллюстрирующий процесс разработки мотоцикла под брендом Aurus и демонстрирующий его внешний вид. Байку обещаны 190-сильный электромотор и способность ускоряться до
Разработчиком электробайка названо ФГУП «НАМИ», а основным заказчиком, судя по сопроводительному тексту, выступит гараж особого назначения ФСО России. Байк проектировался с учётом требований, предъявляемых к мотоциклам сопровождения — его серийная версия может заменить в правительственных кортежах используемые сейчас иностранные модели. Кроме того, мотоцикл Aurus, вероятно, станет базой для спецтехники подразделений МВД и МЧС.
Какое количество иностранных комплектующих задействовано в конструкции мотоцикла, не уточняется. Представители ФГУП «НАМИ» заявили, что проект полностью реализуется отечественными специалистами, а основные комплектующие находятся в зоне ответственности российских поставщиков, но без ряда зарубежных компонентов всё же не обойтись.
Когда именно будут представлены детальные характеристики, неизвестно. В Минпромторге отметили, что на данный момент речь идёт о прототипе, который должен пройти серию испытаний. По итогам тестов в конструкцию мотоцикла могут быть внесены изменения.
О работе над мотоциклом, который должен пополнить модельную линейку бренда Aurus, глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял ещё в начале 2020 года. В качестве примерного срока появления электробайка на рынке тогда озвучивались 2022–2023 годы. Работают над электромотоциклами и в концерне «Калашников»: ещё в 2017 году были продемонстрированы, к примеру, двухколёсники для нужд российской полиции.