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Новое видео с российским мотоциклом Aurus: 190 сил, 3,7 секунды до сотни

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Дмитрий Елизаров

В инстаграм-аккаунте российского Минпромторга появился видео­ролик, иллюстри­рующий процесс разработки мотоцикла под брендом Aurus и демонстри­рующий его внешний вид. Байку обещаны 190-сильный электро­мотор и способность ускоряться до 100 км/ч за 3,7 секунды, но появится ли он в свободной продаже, неизвестно.

  • Разработчиком электробайка названо ФГУП «НАМИ», а основным заказчиком, судя по сопроводи­тельному тексту, выступит гараж особого назначения ФСО России. Байк проектиро­вался с учётом требований, предъяв­ляемых к мотоциклам сопровож­дения — его серийная версия может заменить в правитель­ственных кортежах использу­емые сейчас иностранные модели. Кроме того, мотоцикл Aurus, вероятно, станет базой для спецтехники подраз­делений МВД и МЧС.

  • Какое количество иностранных комплектующих задей­ствовано в конструкции мотоцикла, не уточняется. Пред­ставители ФГУП «НАМИ» заявили, что проект полностью реализуется отече­ственными специ­алистами, а основные комп­лектующие находятся в зоне ответствен­ности российских поставщиков, но без ряда зарубежных компонентов всё же не обойтись.

  • Когда именно будут представ­лены детальные характери­стики, неизвестно. В Минпром­торге отметили, что на данный момент речь идёт о прототипе, который должен пройти серию испытаний. По итогам тестов в конструкцию мотоцикла могут быть внесены изменения.

  • О работе над мотоциклом, который должен пополнить модельную линейку бренда Aurus, глава Минпром­торга Денис Мантуров заявлял ещё в начале 2020 года. В качестве примерного срока появления электробайка на рынке тогда озвучивались 2022–2023 годы. Работают над электро­мотоциклами и в концерне «Калашников»: ещё в 2017 году были продемонстрированы, к примеру, двухколёсники для нужд российской полиции.

Верите в появление российского электромотоцикла?

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