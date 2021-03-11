Новое видео с российским мотоциклом Aurus: 190 сил, 3,7 секунды до сотни

Разработчиком электробайка названо ФГУП «НАМИ», а основным заказчиком, судя по сопроводи­тельному тексту, выступит гараж особого назначения ФСО России. Байк проектиро­вался с учётом требований, предъяв­ляемых к мотоциклам сопровож­дения — его серийная версия может заменить в правитель­ственных кортежах использу­емые сейчас иностранные модели. Кроме того, мотоцикл Aurus, вероятно, станет базой для спецтехники подраз­делений МВД и МЧС.

Какое количество иностранных комплектующих задей­ствовано в конструкции мотоцикла, не уточняется. Пред­ставители ФГУП «НАМИ» заявили, что проект полностью реализуется отече­ственными специ­алистами, а основные комп­лектующие находятся в зоне ответствен­ности российских поставщиков, но без ряда зарубежных компонентов всё же не обойтись.

Когда именно будут представ­лены детальные характери­стики, неизвестно. В Минпром­торге отметили, что на данный момент речь идёт о прототипе, который должен пройти серию испытаний. По итогам тестов в конструкцию мотоцикла могут быть внесены изменения.