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Aurus подешевеет благодаря российским деталям

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Николай Андреев

Премиальный бренд Aurus планирует снижать стоимость своих автомобилей за счёт использования комплектующих отечественного производства. Об этом заявил генеральный директор компании Герхард Хильгерт, сообщает ТАСС.

Бронированный Aurus Senat S600

  • По словам Хильгерта, сейчас автомобили Aurus стоят дороже, чем могли бы. Это связано с дефицитом тех или иных деталей, которые приходится закупать за рубежом. Глава бренда Aurus считает, что нет ничего предосудительного в том, чтобы приобретать запчасти у крупных поставщиков, как это делают все автопроизводители, но Aurus всё равно планирует наращивать локализацию производства.

  • Приём заказов в России на модели Aurus начался в феврале 2019 года, но официальные цены на автомобили пока так и не названы. Ранее сообщалось, что минимальная цена седана Aurus Senat S600 составит около 10 миллионов рублей.

Герхард Хильгерт также заявил, что ключевыми рынками экспорта автомобилей Aurus станут страны Азии и Ближнего Востока. Однако продажа Аурусов за рубеж начнётся не раньше 2021 года, когда завод в Татарстане выйдет на производственную мощность (5000 экземпляров ежегодно). Пока автомобили производятся мелкосерийно (менее 200 машин в год) на мощностях НАМИ.

Что лучше: более дорогая машина, но с импортными узлами, или дешёвая, но с отечественными?

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