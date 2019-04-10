Aurus подешевеет благодаря российским деталям
Николай Андреев
Премиальный бренд Aurus планирует снижать стоимость своих автомобилей за счёт использования комплектующих отечественного производства. Об этом заявил генеральный директор компании Герхард Хильгерт, сообщает ТАСС.
По словам Хильгерта, сейчас автомобили Aurus стоят дороже, чем могли бы. Это связано с дефицитом тех или иных деталей, которые приходится закупать за рубежом. Глава бренда Aurus считает, что нет ничего предосудительного в том, чтобы приобретать запчасти у крупных поставщиков, как это делают все автопроизводители, но Aurus всё равно планирует наращивать локализацию производства.
Приём заказов в России на модели Aurus начался в феврале 2019 года, но официальные цены на автомобили пока так и не названы. Ранее сообщалось, что минимальная цена седана Aurus Senat S600 составит около 10 миллионов рублей.
Герхард Хильгерт также заявил, что ключевыми рынками экспорта автомобилей Aurus станут страны Азии и Ближнего Востока. Однако продажа Аурусов за рубеж начнётся не раньше 2021 года, когда завод в Татарстане выйдет на производственную мощность (5000 экземпляров ежегодно). Пока автомобили производятся мелкосерийно (менее 200 машин в год) на мощностях НАМИ.