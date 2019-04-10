Aurus подешевеет благодаря российским деталям

По словам Хильгерта, сейчас автомобили Aurus стоят дороже, чем могли бы. Это связано с дефицитом тех или иных деталей, которые приходится закупать за рубежом. Глава бренда Aurus считает, что нет ничего предосудительного в том, чтобы приобретать запчасти у крупных поставщиков, как это делают все автопроизводители, но Aurus всё равно планирует наращивать локализацию производства.