В России начали продавать лимузины как у Путина

Лимузин длиннее базового седана на метр: 6630 милли­метров против 5630. База тоже увеличена на метр. А вот весит защищённый лимузин 6,5 тонны против 2,65 тонны снаряжённой массы седана Senat. Гибридная силовая установка на базе двигателя 4.4 V8 мощностью 598 л.с. неизменна. Привод колёс у машины полный.

Лимузин имеет бронезащиту наивысшего класса VR10, его кузов и стёкла выдер­живают прямое попадание пули снайперской винтовки калибра 7,62, автоматных и пистолетных очередей.

В максимальную комплектацию включены среди прочего доводчики дверей, электро­привод крышки багажника, обогрев руля, всех сидений и ветрового стекла, проекци­онный дисплей, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, мульти­медийная система для передних и задних пассажиров, акустическая система премиум-класса, беспроводная зарядка для смартфона. Салон — 4-местный.

Стоит лимузин отечественного производства 106,9 миллиона рублей. Для сравнения: за обычный Aurus Senat в такой же максимальной комплектации просят вчетверо меньше — 24 миллиона.