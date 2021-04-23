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В России начали продавать лимузины как у Путина

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Кирилл Малышев

Официальные дилеры марки Aurus — «Авилон» и «Панавто» — начали принимать заказы на удлинённый Senat. Причём не простой, а брониро­ванный — такой же автомобиль использует для поездок президент России Владимир Путин. В появив­шихся на Авто.ру объявлениях указана цена 106,9 миллиона рублей.

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  • Лимузин длиннее базового седана на метр: 6630 милли­метров против 5630. База тоже увеличена на метр. А вот весит защищённый лимузин 6,5 тонны против 2,65 тонны снаряжённой массы седана Senat. Гибридная силовая установка на базе двигателя 4.4 V8 мощностью 598 л.с. неизменна. Привод колёс у машины полный.

  • Лимузин имеет бронезащиту наивысшего класса VR10, его кузов и стёкла выдер­живают прямое попадание пули снайперской винтовки калибра 7,62, автоматных и пистолетных очередей.

  • В максимальную комплектацию включены среди прочего доводчики дверей, электро­привод крышки багажника, обогрев руля, всех сидений и ветрового стекла, проекци­онный дисплей, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, мульти­медийная система для передних и задних пассажиров, акустическая система премиум-класса, беспроводная зарядка для смартфона. Салон — 4-местный.

  • Стоит лимузин отечественного производства 106,9 миллиона рублей. Для сравнения: за обычный Aurus Senat в такой же максимальной комплектации просят вчетверо меньше — 24 миллиона.

  • Ранее на Авто.ру появилось объявление о продаже Mercedes-Maybach Pullman S 650. Лимузин с кузовом длиной 6,5 метра оценён в стартовые 58 миллионов рублей. В движе­ние машина приводится 12-цилин­дровым мотором объёмом 6,0 литра с двойным турбонаддувом, развивающим 630 л.с. Двигатель работает в паре с семиступен­чатым «автоматом» и задним приводом.

Aurus Senat или проверенные варианты?

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