В России начали продавать лимузины как у Путина
Кирилл Малышев
Официальные дилеры марки Aurus — «Авилон» и «Панавто» — начали принимать заказы на удлинённый Senat. Причём не простой, а бронированный — такой же автомобиль использует для поездок президент России Владимир Путин. В появившихся на Авто.ру объявлениях указана цена 106,9 миллиона рублей.
Лимузин длиннее базового седана на метр: 6630 миллиметров против 5630. База тоже увеличена на метр. А вот весит защищённый лимузин 6,5 тонны против 2,65 тонны снаряжённой массы седана Senat. Гибридная силовая установка на базе двигателя 4.4 V8 мощностью 598 л.с. неизменна. Привод колёс у машины полный.
Лимузин имеет бронезащиту наивысшего класса VR10, его кузов и стёкла выдерживают прямое попадание пули снайперской винтовки калибра 7,62, автоматных и пистолетных очередей.
В максимальную комплектацию включены среди прочего доводчики дверей, электропривод крышки багажника, обогрев руля, всех сидений и ветрового стекла, проекционный дисплей, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система для передних и задних пассажиров, акустическая система премиум-класса, беспроводная зарядка для смартфона. Салон —
4-местный.
Стоит лимузин отечественного производства 106,9 миллиона рублей. Для сравнения: за обычный Aurus Senat в такой же максимальной комплектации просят вчетверо меньше — 24 миллиона.
Ранее на Авто.ру появилось объявление о продаже Mercedes-Maybach Pullman S 650. Лимузин с кузовом длиной 6,5 метра оценён в стартовые 58 миллионов рублей. В движение машина приводится 12-цилиндровым мотором объёмом 6,0 литра с двойным турбонаддувом, развивающим 630 л.с. Двигатель работает в паре с семиступенчатым «автоматом» и задним приводом.