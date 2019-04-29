Начало продаж автомобилей Aurus откладывается
Андрей Шульдешов
Поставки серийных автомобилей проекта «Кортеж» частным покупателям отложены до 2020 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на операционного директора дивизиона Aurus компании «Авилон» Вагифа Бикулова. Другие источники издания, знакомые с ситуацией, так же подтвердили, что в этом году автомобили до дилеров, скорее всего, не доберутся.
Старт продаж откладывается из-за «комплекса вопросов производственно-организационного характера», сообщают источники. При этом сроки открытия первого дилерского центра Aurus (под этой маркой будут продаваться автомобили «Кортеж») не изменились: июнь 2019 года.
Полная линейка марки Aurus включит в себя четыре модели: седан, лимузин, минивэн и внедорожник. Первые три уже работают в кортежах главных лиц страны, а внедорожник официально представят позже. Продажи начнутся с седана Aurus Senat S600. Его стоимость объявят в конце весны (пока что, как говорят, она составит порядка 10 миллионов рублей).
Официальная презентация бренда Aurus состоялась на Московском автосалоне 2018 года. Генеральный директор Aurus Франц Герхард Хильгерт заявил, что цены будут обнародованы в январе 2019 года, примерно тогда же авто поступят к дилерам. Затем старт розничных продаж отложили до лета 2019 года.