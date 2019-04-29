Начало продаж автомобилей Aurus откладывается

Поставки серийных автомобилей проекта «Кортеж» частным покупателям отложены до 2020 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на операционного директора дивизиона Aurus компании «Авилон» Вагифа Бикулова. Другие источники издания, знакомые с ситуацией, так же подтвердили, что в этом году автомобили до дилеров, скорее всего, не доберутся.

Старт продаж откладывается из-за «комплекса вопросов производственно-организационного характера», сообщают источники. При этом сроки открытия первого дилерского центра Aurus (под этой маркой будут продаваться автомобили «Кортеж») не изменились: июнь 2019 года.