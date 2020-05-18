Седан Aurus Senat превратят в хардкорный внедорожник
Николай Андреев
Российское тюнинг-ателье Larte Design, которое занимается доработкой премиальных автомобилей, подготовило дизайн-проект внедорожной версии люксового седана Aurus Senat. Как сообщает «Автоброкер», созданием набора займётся немецкое подразделение фирмы.
В Larte Design придумали для Aurus Senat агрессивный карбоновый обвес с большими расширителями колёсных арок, капот с множеством вентиляционных отверстий, накладки на крышу с дополнительным освещением и крупный спойлер сзади. Кроме того, седану увеличат дорожный просвет и установят новую выхлопную систему.
Тюнеры также планируют доработать силовой агрегат Ауруса. Стандартный седан оснащается бензиновым 4,4-литровым битурбированным V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электромотором, выдающим в разных режимах от 38 до 63 сил, и девятиступенчатым «автоматом».
Пока неизвестно, когда появится первый экземпляр Aurus Senat с доработками Larte Design. Возможно, его построят только после начала конвейерного производства модели в Татарстане. Ранее гендиректор Aurus рассказал, что первые седаны для частных клиентов начнут выпускать в мае 2021 года. Стартовая стоимость Сената составляет 18 миллионов рублей.
Первый тюнинг-проект для Aurus Senat подготовили в ателье Khann, которое известно по тюнингу моделей Toyota и Lexus. Фирма планирует создать спортивную версию седана с заниженной подвеской.