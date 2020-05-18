Седан Aurus Senat превратят в хардкорный внедорожник

В Larte Design придумали для Aurus Senat агрессивный карбоно­вый обвес с большими расшири­телями колёсных арок, капот с множе­ством вентиляци­онных отверстий, накладки на крышу с дополни­тельным освещением и крупный спойлер сзади. Кроме того, седану увеличат дорожный просвет и установят новую выхлопную систему.

Тюнеры также планируют доработать силовой агрегат Ауруса. Стан­дартный седан оснащается бензиновым 4,4-литровым битурби­ро­­­ванным V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электро­мотором, выдающим в разных режимах от 38 до 63 сил, и девятиступен­­чатым «автоматом».