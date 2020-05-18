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Седан Aurus Senat превратят в хардкорный внедорожник

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Николай Андреев

Российское тюнинг-ателье Larte Design, которое занимается доработкой премиальных авто­мобилей, подготовило дизайн-проект внедорожной версии люксового седана Aurus Senat. Как сообщает «Автоброкер», созданием набора займётся немецкое подраз­де­ление фирмы.

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  • В Larte Design придумали для Aurus Senat агрессивный карбоно­вый обвес с большими расшири­телями колёсных арок, капот с множе­ством вентиляци­онных отверстий, накладки на крышу с дополни­тельным освещением и крупный спойлер сзади. Кроме того, седану увеличат дорожный просвет и установят новую выхлопную систему.

  • Тюнеры также планируют доработать силовой агрегат Ауруса. Стан­дартный седан оснащается бензиновым 4,4-литровым битурби­ро­­­ванным V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электро­мотором, выдающим в разных режимах от 38 до 63 сил, и девятиступен­­чатым «автоматом».

  • Пока неизвестно, когда появится первый экземпляр Aurus Senat с доработками Larte Design. Возможно, его построят только после начала конвейерного производ­ства модели в Татарстане. Ранее гендиректор Aurus рассказал, что первые седаны для частных клиентов начнут выпускать в мае 2021 года. Стартовая стоимость Сената составляет 18 милли­онов рублей.

Первый тюнинг-проект для Aurus Senat подготовили в ателье Khann, которое известно по тюнингу моделей Toyota и Lexus. Фирма плани­рует создать спортивную версию седана с заниженной подвеской.

Aurus Senat идёт внедорожный облик? 

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