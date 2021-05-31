Aurus Senat превратился в трёхдверный катафалк

Гамму специальных моделей на платформе Aurus пополнил катафалк, пишет паблик «Русский автомобиль». Базой для него стал один из предсерийных прототипов седана Senat. Для каких целей изготовлен автомобиль, не уточняется.

Паблик ссылается на собственные источники, утверждающие, что машина построена в единственном экзем­пляре силами ФГУП НАМИ — институтом, который как разрабатывал платформу, так и занимается мелко­серийной сборкой Сенатов.

Уникальный автомобиль получил название Аурус Лафет (в память о традиции провожать значимых лиц в последний путь на орудийных лафетах). По габаритам катафалк идентичен седану, но, скорее всего, получил кузов другого типа — трёхдверный универсал. Можно также предположить, что силовой агрегат для Лафета имеет аналогичную седану архитектуру: Senat оснащается гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового V8 с отдачей в 598 л.с. и автомати­ческой коробкой передач отечественной фирмы КАТЕ.

Будет ли Аурус Лафет представлен официально, неизвестно.