Царь-кроссовер: первые изображения внедорожника Aurus Komendant

Ещё несколько лет назад проект «Кортеж» казался далёким и почти невозможным. Ну, соберут вручную пару лимузинов для президента и несколько машин сопровож­дения и забудут. Однако проект быстро превратился в само­стоятельный бренд Aurus, машины уже вовсю ездят по дорогам, а совсем скоро купить самый дорогой российский автомобиль сможет любой желающий, у кого есть минимум 18 миллионов рублей. Причём в свободную продажу поступит не только статусный седан Senat, но и роскошный кроссовер Komendant. Мы изучили всё, что уже известно об этом автомобиле, и нарисовали его.



Старт продаж внедорожника запланирован на 2022 год. Как он будет выглядеть? Вот так. И нашим иллюстрациям можно верить — потому что внешность BMW 4 серии нового поколения и Mercedes-Benz S-класса в кузове W223 мы предсказали почти безошибочно!