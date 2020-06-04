Царь-кроссовер: первые изображения внедорожника Aurus Komendant
Алексей Олефиренко
Ещё несколько лет назад проект «Кортеж» казался далёким и почти невозможным. Ну, соберут вручную пару лимузинов для президента и несколько машин сопровождения и забудут. Однако проект быстро превратился в самостоятельный бренд Aurus, машины уже вовсю ездят по дорогам, а совсем скоро купить самый дорогой российский автомобиль сможет любой желающий, у кого есть минимум 18 миллионов рублей. Причём в свободную продажу поступит не только статусный седан Senat, но и роскошный кроссовер Komendant. Мы изучили всё, что уже известно об этом автомобиле, и нарисовали его.
Старт продаж внедорожника запланирован на 2022 год. Как он будет выглядеть? Вот так. И нашим иллюстрациям можно верить — потому что внешность BMW 4 серии нового поколения и Mercedes-Benz
Доминанта во внешности кроссовера Aurus Komendant — массивная радиаторная решётка с вертикальными планками. Плюс обилие хрома и суровый взгляд прямоугольной головной оптики, которая в случае с Комендантом визуально «разгружена» нижними «веками». Благодаря двухобъёмному кузову капот визуально кажется длиннее, и внедорожник выглядит более динамично, чем седан Senat. Как бы странно это ни звучало.
Сзади – вытянутые фонари, прямоугольные насадки выхлопных труб, стремительно поднимающийся вверх задний бампер. Нижняя линия бокового остекления заканчивается характерным изгибом — похожее решение используется на внедорожниках Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz GLS.
Aurus Komendant удался или конкуренты от Rolls-Royce и Mercedes-Benz выглядят лучше?
Разговоры об автомобилях проекта «Кортеж» ходят давно, а загадок по-прежнему масса. И всё же некоторая информация периодически попадает в публичное пространство. Вспоминаем, как мы по крохам собирали детали о внедорожнике Komendant.
Вторая половина 2012 года
Разговоры о проекте «Кортеж» начались ещё в 2010 году, однако тогда речь шла только о лимузинах для государственных лидеров. Но во второй половине 2012 года стало известно, что «Кортеж» не ограничится президентским лимузином — помимо него разрабатываются седан сопровождения, минивэн и даже внедорожник. В числе главных претендентов на роль исполнителя государственного заказа значились компании ЗиЛ и Marussia. Какая ирония судьбы…
Февраль 2013 года
Появляются слухи о том, что автомобили проекта «Кортеж» будут выпущены под новым брендом. Анонимные инсайдеры сообщают, что марка получит название «Орёл», но автомобильная общественность настроена скептически: едва ли разумно называть автомобильный бренд в честь государственного символа.
Сентябрь 2013 года
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2013 года, Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» был определён как единственный исполнитель «пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы». Проще говоря, все три автомобиля проекта «Кортеж» — и седан, и минивэн, и внедорожник — отдали в разработку НАМИ.
Январь 2014 года
В конце 2013 года сообщалось, что автомобили на единой модульной платформе появятся не раньше 2017 года. Латвийская компания Dartz решила воспользоваться этим и предложила свой вариант — мол, мы построим внедорожник, достойный президента, и сделаем это быстрее. Правда, проект латвийцев, получивший название Първый, позиционировался не в качестве внедорожника сопровождения, а как альтернатива лимузину. И хотя Пъервый мог похвастать целым рядом интересных фишек (комбинированной бронёй, системой «анти-папарацци»), всерьёз предложение Dartz никто не воспринял.
Апрель 2014 года
Весной 2014 года выбрали предприятие, на котором будет развёрнут выпуск внедорожников проекта «Кортеж», — это Ульяновский автомобильный завод, принадлежащий группе Sollers. «Компания Sollers определена участником этого проекта. Уже поставлена точка в этом вопросе с точки зрения производства и разработки внедорожника», — заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, фактически курирующий весь проект «Кортеж».
Середина 2015 года
В середине 2015 года состоялось совещание руководящей группы проекта ЕМП, где были представлены планы выхода моделей на рынок. Согласно ему, во второй половине 2019 года должен быть продемонстрирован внедорожник с двигателем V8 — тем самым V8, который входит в гибридную силовую установку базовой модели Senat. В 2021 году должны появиться варианты с V6 — бензиновым и дизельным. Но этим планам не суждено было сбыться: слишком много сил и времени ушло на разработку лимузина и базового седана. Любопытно, что на одном из слайдов презентации, показанной на мероприятии, фигурировал эскиз будущего внедорожника в профиль.
О содержании этой презентации (да и о самом факте её наличия) пресса узнала лишь год спустя.
Март 2016 года
Пользователь Instagram с ником duble13 выложил в соцсети фотографии внедорожника, который, по его словам, относится к проекту «Кортеж». Автор снимков заявил, что это не окончательный вариант будущего джипа, а один из возможных вариантов. Чуть позже в НАМИ подтвердили подлинность снимков и сопричастность машины к проекту, но добавили, что это один из ранних макетов будущего внедорожника. И что товарный вариант будет от него сильно отличаться.
Октябрь 2016 года
В середине осени стало известно, что автомобили, принадлежащие к проекту «Единая Модульная Платформа» (тот самый «Кортеж»), будут выпущены под маркой Aurus. Название является аббревиацией слов Aurum (в переводе с латыни – «золото») и Russia.
Издание Авторевю поделилось подробностями последней внутренней презентации совета руководителей. Если верить скриншотам, будущий внедорожник будет максимально унифицирован с базовым, небронированным вариантом седана и «кортежным» минивэном: у них будут идентичные силовые установки, трансмиссия, подвески… А также топливные баки и системы кондиционирования.
Согласно другому скриншоту, выпуск предсерийных прототипов внедорожника (PS на слайде – Pre-serial) и старт производства (SOP – Start of production) были намечены на 2020 год.
Февраль 2017 года
В принципе, внешность Коменданта перестала быть тайной именно тогда – спасибо базе Роспатента.
Согласно документам, заявки на патент дизайна были поданы НАМИ в мае 2016 года. Авторами проекта значатся Геннадий Тишкин, Юрий Черненко, Алексей Чвокин и Иван Борисов.
Июнь 2017 года
Дата дебюта внедорожника в очередной раз переносится. Согласно Autonews.ru, в 2017 году НАМИ приостановил работу над внедорожником проекта «Кортеж», чтобы больше времени уделять правительственному лимузину, седану сопровождения и минивэну. Новые сроки дебюта внедорожника не назывались.
Май 2018 года
Инфополе ожило в мае 2018 года, когда глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что под маркой Aurus будет выпущен «народный внедорожник».
Автомобиль, построенный на платформе ЕМП, должен был дебютировать на Московском автосалоне 2018 года в качестве концепт-кара, а его производство планировалось наладить в конце
Также министр пролил свет на то, какое название получит будущий автомобиль. Имена моделей были выбраны по названиям кремлёвских башен. «Сенат» — это седан и лимузин, минивэн — это «Арсенал», а SUV, внедорожник, который выйдет в конце следующего года, — это «Комендант», — сказал Мантуров.
Август 2018 года
В ходе Московского автосалона министр промышленности и торговли Денис Мантуров сделал ещё два важных заявления про будущий «народный» внедорожник. Первое: серийное производство автомобиля начнётся не раньше 2020 года.
Второе: внедорожник может получить эмблемы УАЗа. «Всё будет зависеть от того автопроизводителя, который возьмётся за реализацию уже серийного производства. Предварительно пока проявляла желание и участвовала в предварительных работах компания “Соллерс”. С учётом того, что “Соллерс” производит УАЗы, возможно, это будет УАЗ. Но сказать точно — я сейчас не отвечу на этот вопрос», — сказал Мантуров.
Сентябрь 2018 года
Неофициальное сообщество Aurus Motors «ВКонтакте» опубликовало компьютерное изображение, на котором запечатлены все три основные модели бренда: слева – седан Senat, по центру – внедорожник Komendant, справа – минивэн Arsenal. Впервые мы увидели всё семейство ЕМП вместе. Пускай и виртуально.
Апрель 2019 года
Наконец-то первые «живые» фотографии внедорожника Komendant, пусть и не целиком! Их опубликовало Министерство промышленности и торговли. В апреле 2019 года глава ведомства Денис Мантуров лично познакомился с прототипом будущего внедорожника и, похоже, остался доволен ходом работ.
Судя по фотографиям, интерьер SUV будет почти идентичен тому, что мы видели на седане Senat. Также заметны знакомые колёсные диски.
Август 2019 года
Объявлены время и место дебюта внедорожника Komendant — в очередной раз. Глава марки Aurus Адиль Ширинов сообщил, что долгожданная машина будет представлена в 2020 году на Московском автосалоне, а её серийное производство стартует в 2021 году. Изначально внедорожник оснастят только гибридной силовой установкой на основе 4,4-литрового двигателя V8 с двойным наддувом. Мощность электробензинового дуэта, как и в случае с седаном Senat, составит 598 лошадиных сил. Крутящий момент – 880 Н·м. Коробка передач будет тоже одна – девятиступенчатый автомат российской фирмы КАТЕ.
Декабрь 2019 года
Угадайте с одного раза, чьё серийное производство вновь перенесли? Правильно.
В интервью «Известиям» глава Минпромторга назвал новую дату: «коммерческая продажа в небольших объёмах началась в 2019 году.
Похоже, что место выпуска внедорожника тоже переносится – в Елабугу.
Январь 2020 года
В начале года прототипы Коменданта засекли в Скандинавии, где будущий внедорожник проходил ходовые испытания. Впервые появилась возможность оценить реальные габариты российского SUV и… он огромный! Судя по всему, Komendant будет длиннее седана Senat, который вытянулся на 5630 миллиметров.
Для понимания масштаба: у длиннобазного Cadillac Escalade ESV и Lincoln Navigator длина кузова составляет 5697 и 5636 миллиметров соответственно.
Февраль 2020 года
«Российская газета» поделилась настоящим эксклюзивом — фотографиями макетов минивэна Arsenal и внедорожника Komendant. Оба макета были созданы примерно в 2015–2016 годах, а в их основе — шасси от Audi Q7. Интерьер у прототипов проработан не был.
Как видим, обе машины далеко ушли от изначального «пристрелочного» дизайна с элементами в стиле ЗиС-110.
Апрель 2020 года
Московский автосалон официально отменён из-за пандемии коронавируса. И теперь никто не знает, что будет с запланированной премьерой Коменданта. Состоится ли она для ограниченного круга журналистов? Состоится ли она онлайн? И состоится ли она вообще?
Будем надеяться на лучшее. Потому что выглядит роскошный внедорожник из России очень многообещающе.
Итак, что мы знаем об Aurus Komendant
Автомобиль будет построен на той же платформе ЕМП, что и седан Senat с минивэном Arsenal.
Внешне внедорожник будет очень похож на седан, а интерьер – почти идентичен.
Изначально Komendant предложат только с гибридным 4,4-литровым V8, девятиступенчатым автоматом и полным приводом. В будущем планируются версии с V6, в том числе и дизельным.
Премьера намечена на этот год, старт производства – на 2022-й.
Цены (даже приблизительные) пока не объявлены.