Первый внедорожник Aurus будет готов весной

Первый прототип соберут для сертификации, а выпуск серийных автомобилей Aurus Komendant должен стартовать в конце 2020 – начале 2021 года. Мантуров полагает, что внедорожник вызовет большой интерес на Ближнем Востоке.

В понедельник, 18 февраля, было подписано соглашение с холдингом Tawazun из Эмиратов, который выпускает оружие и бронированные автомобили. Компания получит 26-процентную долю в бренде Aurus и вложит в компанию 110 миллионов евро в течение ближайших трёх лет. Эти средства направят на организацию серийного производства автомобилей, их локализацию, а также вывод марки на международный рынок.