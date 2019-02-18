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Первый внедорожник Aurus будет готов весной

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Прототип внедорожника Aurus Komendant будет готов в марте 2019 года. Как сообщает издание ТАСС, об этом на выставке вооружения IDEX в ОАЭ рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Aurus Komendant

Первый прототип соберут для сертификации, а выпуск серийных автомобилей Aurus Komendant должен стартовать в конце 2020 – начале 2021 года. Мантуров полагает, что внедорожник вызовет большой интерес на Ближнем Востоке.

В понедельник, 18 февраля, было подписано соглашение с холдингом Tawazun из Эмиратов, который выпускает оружие и бронированные автомобили. Компания получит 26-процентную долю в бренде Aurus и вложит в компанию 110 миллионов евро в течение ближайших трёх лет. Эти средства направят на организацию серийного производства автомобилей, их локализацию, а также вывод марки на международный рынок.

  • Aurus Komendant, как и все существующие модели бренда, будет оснащаться гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового 4,4-литрового V8 с двумя турбинами мощностью 598 л.с., компактного электромотора и девятиступенчатого «автомата» российской фирмы КАТЕ.

  • Ранее стало известно, что помимо России, сборку внедорожников Aurus Komendant развернут на мощностях холдинга Tawazun в ОАЭ.

Хотите увидеть живой Aurus Komendant?

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