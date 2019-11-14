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Объявлены сроки легализации внедорожника и минивэна Aurus

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Николай Андреев

Внедорожник Aurus Komendant и минивэн Arsenal пройдут сертификацию в конце 2020 года – начале 2021 года. Об этом сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

Aurus Arsenal
Aurus Komendant
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Aurus Arsenal

  • После успешного прохождения сертификации Aurus Komendant и Arsenal будет разрешено начинать продажи моделей. Ранее Мантуров заявлял, что серийную версию внедорожника представят на Московском автосалоне в августе 2020 года. Пока неизвестно, покажут ли на выставке минивэн, который уже используется ФСО России.

  • Полноценный выпуск моделей Aurus начнётся в 2021 году на заводе группы Sollers мощностью 5000 машин ежегодно в особой экономи­ческой зоне «Алабуга» в Татар­стане. Пока автомобили российской марки собираются мелкосерийно на мощностях НАМИ.

  • Как и седан Aurus Senat, на который уже объявлена официальная стоимость, остальные модели оснащаются бензиновым 4,4-литро­вым V8 с двумя турбинами мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электро­двигателем, выдающим в разных режимах от 38 до 63 сил, и девяти­ступенчатым «авто­матом».

Какая модель Aurus для вас интереснее?

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