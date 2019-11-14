Объявлены сроки легализации внедорожника и минивэна Aurus
Николай Андреев
Внедорожник Aurus Komendant и минивэн Arsenal пройдут сертификацию в конце 2020 года – начале 2021 года. Об этом сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.
После успешного прохождения сертификации Aurus Komendant и Arsenal будет разрешено начинать продажи моделей. Ранее Мантуров заявлял, что серийную версию внедорожника представят на Московском автосалоне в августе 2020 года. Пока неизвестно, покажут ли на выставке минивэн, который уже используется ФСО России.
Полноценный выпуск моделей Aurus начнётся в 2021 году на заводе группы Sollers мощностью 5000 машин ежегодно в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Пока автомобили российской марки собираются мелкосерийно на мощностях НАМИ.
Как и седан Aurus Senat, на который уже объявлена официальная стоимость, остальные модели оснащаются бензиновым
4,4-литровым V8 с двумя турбинами мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электродвигателем, выдающим в разных режимах от 38 до 63 сил, и девятиступенчатым «автоматом».