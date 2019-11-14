Объявлены сроки легализации внедорожника и минивэна Aurus

После успешного прохождения сертификации Aurus Komendant и Arsenal будет разрешено начинать продажи моделей. Ранее Мантуров заявлял, что серийную версию внедорожника представят на Московском автосалоне в августе 2020 года. Пока неизвестно, покажут ли на выставке минивэн, который уже используется ФСО России.

Полноценный выпуск моделей Aurus начнётся в 2021 году на заводе группы Sollers мощностью 5000 машин ежегодно в особой экономи­ческой зоне «Алабуга» в Татар­стане. Пока автомобили российской марки собираются мелкосерийно на мощностях НАМИ.