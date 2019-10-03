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Тюнинг для Ауруса: первые изображения

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Николай Андреев

Российское ателье Khann, которое занимается тюнингом автомобилей Toyota и Lexus, опубликовало дизайнер­ские эскизы обвеса для седана Aurus Senat S600. Это первый тюнинг-проект на основе автомобилей отече­ственного люксового бренда.

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  • Для седана Aurus в Khann придумали передний бампер с дополни­тельными воздухо­заборниками под фарами и другими противо­туманками, сетчатую ради­аторную решётку, расшири­тели колёсных арок с вентиляци­онными отверстиями, увели­ченные патрубки выхлопной системы и новые колёса.

  • Авторы иллюстраций назвали проект Khann Aurus GT Concept. Когда начнётся производ­ство пакета доработок и начнётся ли вообще, пока неизвестно.

Aurus Senat S600, разрабо­танный в НАМИ, оснаща­ется гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового битурби­рованного 4.4 V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электро­двигателя и девяти­ступенчатого «автомата». Недавно была объявлена базовая стоимость седана – 18 миллионов рублей.

Aurus от Khann получился лучше оригинала?

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