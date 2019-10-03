Тюнинг для Ауруса: первые изображения

Для седана Aurus в Khann придумали передний бампер с дополни­тельными воздухо­заборниками под фарами и другими противо­туманками, сетчатую ради­аторную решётку, расшири­тели колёсных арок с вентиляци­онными отверстиями, увели­ченные патрубки выхлопной системы и новые колёса.