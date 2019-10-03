Тюнинг для Ауруса: первые изображения
Николай Андреев
Российское ателье Khann, которое занимается тюнингом автомобилей Toyota и Lexus, опубликовало дизайнерские эскизы обвеса для седана Aurus Senat S600. Это первый тюнинг-проект на основе автомобилей отечественного люксового бренда.
Для седана Aurus в Khann придумали передний бампер с дополнительными воздухозаборниками под фарами и другими противотуманками, сетчатую радиаторную решётку, расширители колёсных арок с вентиляционными отверстиями, увеличенные патрубки выхлопной системы и новые колёса.
Авторы иллюстраций назвали проект Khann Aurus GT Concept. Когда начнётся производство пакета доработок и начнётся ли вообще, пока неизвестно.
Aurus Senat S600, разработанный в НАМИ, оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового битурбированного 4.4 V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электродвигателя и девятиступенчатого «автомата». Недавно была объявлена базовая стоимость седана – 18 миллионов рублей.