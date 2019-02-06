Мировая премьера Aurus пройдёт на выставке вооружения в ОАЭ

Седаны российской марки Aurus представят на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах, которая будет проходить с 17 по 21 февраля 2019 года в Абу-Даби. Об этом изданию ТАСС сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В 2018 году ведомство называло местом мировой премьеры бренда Aurus автосалон в Женеве (он пройдёт в марте 2019 года) – пока неизвестно, состоится ли там презентация российских седанов.