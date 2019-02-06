Мировая премьера Aurus пройдёт на выставке вооружения в ОАЭ
Седаны российской марки Aurus представят на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах, которая будет проходить с 17 по 21 февраля 2019 года в Абу-Даби. Об этом изданию ТАСС сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
В 2018 году ведомство называло местом мировой премьеры бренда Aurus автосалон в Женеве (он пройдёт в марте 2019 года) – пока неизвестно, состоится ли там презентация российских седанов.
Российская премьера седана Aurus Senat S600 и лимузина Senat Limousine L700 прошла на Московском автосалоне в августе 2017 года.
Они оснащаются бензиновым 4,4-литровым V8 с двумя турбинами мощностью 598 л.с., который работает в паре с небольшим электромотором и девятиступенчатым «автоматом» российской фирмы КАТЕ.
Приём заказов в России на модели Aurus начнётся 15 февраля 2019 года – официальные цены на автомобили так и не названы.