Салон от седана Aurus перенесли в российский вертолёт
Николай Андреев
Холдинг «Вертолёты России» представил роскошную модификацию вертолёта «Ансат» с интерьером, созданным в стиле автомобилей Aurus. Интерьер разрабатывался совместно со специалистами НАМИ, которые трудились над представительскими седанами Senat. Премьера вертолёта состоялась на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском.
Пассажирский салон вертолёта рассчитан на пятерых. В отделке использованы натуральная кожа, деревянные вставки и полированный алюминий. У каждого пассажира есть индивидуальные воздуховоды, светильники и разъёмы для зарядки мобильных устройств.
По словам создателей, «Ансат» обладает самой большой кабиной в классе, а новая модификация впервые получила сенсорный дисплей для управления освещением и климатической системой.
Вертолёт «Ансат» длиной 11,2 метра производится на Казанском вертолётном заводе с 2013 года. Он оснащается двумя 630-сильными двигателями Pratt & Whitney