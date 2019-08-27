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Салон от седана Aurus перенесли в российский вертолёт

Новости

Николай Андреев

Холдинг «Вертолёты России» представил роскош­ную модифи­кацию верто­лёта «Ансат» с интерьером, создан­ным в стиле автомо­билей Aurus. Интерьер разраба­тывался совместно со специа­листами НАМИ, которые труди­лись над предста­витель­скими седанами Senat. Премьера верто­лёта состоя­лась на авиа­салоне МАКС в под­москов­ном Жуков­ском.

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  • Пассажирский салон вертолёта рас­считан на пятерых. В отделке использо­ваны натураль­ная кожа, деревян­ные вставки и полиро­ванный алюминий. У каждого пас­сажира есть индиви­дуальные воздухо­воды, светиль­ники и разъёмы для зарядки мобильных устройств.

  • По словам создателей, «Ансат» обладает самой большой кабиной в классе, а новая модифи­кация впервые получила сенсор­ный дисплей для управ­ления освеще­нием и климати­ческой системой.

Вертолёт «Ансат» длиной 11,2 метра произ­водится на Казан­ском вертолёт­ном заводе с 2013 года. Он оснаща­ется двумя 630-сильными двига­телями Pratt & Whitney PW-207K. Макси­мальная скорость вертолёта составляет 275 км/ч, а дальность полёта – 505 кило­метров.

Как вам салон вертолёта?

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