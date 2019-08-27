Салон от седана Aurus перенесли в российский вертолёт

Холдинг «Вертолёты России» представил роскош­ную модифи­кацию верто­лёта «Ансат» с интерьером, создан­ным в стиле автомо­билей Aurus. Интерьер разраба­тывался совместно со специа­листами НАМИ, которые труди­лись над предста­витель­скими седанами Senat. Премьера верто­лёта состоя­лась на авиа­салоне МАКС в под­москов­ном Жуков­ском.