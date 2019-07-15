Названа дата премьеры вертолёта Aurus

Вертолёт получит интерьер, созданный в стиле автомобилей Aurus. Уже готов дизайн-проект – его разработали специалисты холдинга «Вертолёты России» и НАМИ, которые трудились над представительскими седанами Senat.

В холдинге «Вертолёты России» заявили, что новая модификация «Ансат» предназначена для перелётов бизнес-класса, и она должна заинтересовать тех, кто планирует купить автомобиль Aurus. При этом стоимость новинки будет «среднерыночной».