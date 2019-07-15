Вот так будет выглядеть интерьер новой Skoda Octavia

Названа дата премьеры вертолёта Aurus

Новости

Николай Андреев

Новая модификация российского вертолёта «Ансат», которую выпустят под брендом Aurus, дебютирует 27 августа на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщило агентство РИА «Новости».

Вертолёт «Ансат»

  • Вертолёт получит интерьер, созданный в стиле автомобилей Aurus. Уже готов дизайн-проект – его разработали специалисты холдинга «Вертолёты России» и НАМИ, которые трудились над представительскими седанами Senat.

  • В холдинге «Вертолёты России» заявили, что новая модификация «Ансат» предназначена для перелётов бизнес-класса, и она должна заинтересовать тех, кто планирует купить автомобиль Aurus. При этом стоимость новинки будет «среднерыночной».

Вертолёт «Ансат», рассчитанный на восемь пассажиров, производится на Казанском вертолётном заводе с 2013 года. Он оснащается двумя 630-сильными двигателями Pratt & Whitney PW-207K. Крейсерская скорость вертолёта составляет 250 км/ч.

Можно ли сделать кабину вертолёта столь же роскошной, как у дорогого автомобиля?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение