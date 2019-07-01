Под брендом Aurus выпустят вертолёт

Автомобильная линейка марки Aurus включает в себя пять моделей: седан Senat S600, лимузин Senat Limousine L700, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant и кабриолет Senat. Первые три работают в кортежах высокопоставленных лиц страны. В широкую продажу сначала поступит седан Aurus Senat S600.