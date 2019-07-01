Под брендом Aurus выпустят вертолёт
Николай Андреев
Российский вертолёт «Ансат» получит новую модификацию, которую выпустят под маркой Aurus. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
В разработке новой версии «Ансата» помогут дизайнеры Ауруса, которые работают в институте НАМИ, – они оформят кабину вертолёта в стиле автомобилей российской марки.
«Ансат» производится на Казанском вертолётном заводе с 2013 года. Он оснащается двумя
630-сильнымидвигателями Pratt & Whitney PW-207K. Крейсерская скорость вертолёта составляет 250 км/ч,дальность полёта – 510 километров.
Автомобильная линейка марки Aurus включает в себя пять моделей: седан Senat S600, лимузин Senat Limousine L700, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant и кабриолет Senat. Первые три работают в кортежах высокопоставленных лиц страны. В широкую продажу сначала поступит седан Aurus Senat S600.