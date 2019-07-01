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Под брендом Aurus выпустят вертолёт

Новости

Николай Андреев

Российский вертолёт «Ансат» получит новую модификацию, которую выпустят под маркой Aurus. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Вертолёт «Ансат»

  • В разработке новой версии «Ансата» помогут дизайнеры Ауруса, которые работают в институте НАМИ, – они оформят кабину вертолёта в стиле автомобилей российской марки.

  • «Ансат» производится на Казанском вертолётном заводе с 2013 года. Он оснащается двумя 630-сильными двигателями Pratt & Whitney PW-207K. Крейсерская скорость вертолёта составляет 250 км/ч, дальность полёта – 510 километров.

Aurus Senat S600
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Aurus Senat S600

Автомобильная линейка марки Aurus включает в себя пять моделей: седан Senat S600, лимузин Senat Limousine L700, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant и кабриолет Senat. Первые три работают в кортежах высокопоставленных лиц страны. В широкую продажу сначала поступит седан Aurus Senat S600.

Что ещё можно выпустить под брендом Aurus?

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