В Cеть попали первые фотографии макетов Aurus. Они были очень странными
Николай Андреев
Фотографии самых ранних полноразмерных прототипов российского премиального бренда Aurus — внедорожника Komendant и минивэна Arsenal — опубликовала «Российская газета». На них будущие машины выглядят очень странно.
Грубо выполненные макеты с несуразными пропорциями были созданы в 2015–2016 годах. С их помощью дизайнеры прорабатывали внешность моделей Aurus. Прототипы похожи на финальные образцы лишь крупной хромированной решёткой радиатора с вертикальными планками да формой капота.
Макеты внедорожника Aurus Komendant и минивэна Arsenal выполнены из стали и пластика. Они базировались на шасси кроссовера Audi Q7: его платформа лучше других подошла под заданные габариты будущих российских моделей. При этом у прототипов отсутствовали салон и колёса.
Сейчас седаны Aurus Senat и минивэны Arsenal производятся вручную на мощностях московского НАМИ. В 2021 году начнётся конвейерный выпуск седанов на предприятии группы Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, а спустя год поступит в производство внедорожник Komendant. Минивэн Arsenal, выпускаемый для ФСО России, на будущем заводе пока решено не собирать — из-за малого количества заказов.