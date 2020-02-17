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В Cеть попали первые фотографии макетов Aurus. Они были очень странными

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Николай Андреев

Фотографии самых ранних полноразмерных прототипов россий­ского премиального бренда Aurus — внедорожника Komendant и минивэна Arsenal — опубликовала «Российская газета». На них будущие машины выглядят очень странно.

Макет минивэна Aurus Arsenal
Макет внедорожника Aurus Komendant
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Макет минивэна Aurus Arsenal

  • Грубо выполненные макеты с несуразными пропорциями были созданы в 2015–2016 годах. С их помощью дизайнеры прораба­тывали внешность моделей Aurus. Прототипы похожи на финальные образцы лишь крупной хромиро­ванной решёткой радиатора с вертикальными планками да формой капота.

  • Макеты внедорожника Aurus Komendant и минивэна Arsenal выполнены из стали и пластика. Они базиро­вались на шасси кроссовера Audi Q7: его платформа лучше других подошла под заданные габариты будущих российских моделей. При этом у прототипов отсут­ствовали салон и колёса.

Сейчас седаны Aurus Senat и минивэны Arsenal произ­водятся вручную на мощностях московского НАМИ. В 2021 году начнётся конвейер­ный выпуск седанов на предприятии группы Sollers в особой экономи­ческой зоне «Алабуга» в Татарстане, а спустя год поступит в произ­водство внедорожник Komendant. Минивэн Arsenal, выпускаемый для ФСО России, на будущем заводе пока решено не собирать — из-за малого количества заказов.

Какие Аурусы выглядят лучше?

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