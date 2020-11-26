«Машина времени», найденная в комиссионке, 13 угонов в одном автосалоне и другие события дня

Стал известен покупатель первого седана Aurus Senat за 18 млн рублей

Новости

Дмитрий Елизаров

Несмотря на то, что ещё в 2018 году российские власти заявляли о том, что квоты на первую модель бренда Aurus расписаны на несколько лет вперёд, первый Сенат покупателя, не связанного с госорганами, встал на учёт в ГИБДД лишь несколько дней назад. По данным паблика «Русский автомобиль», это один из официальных дилеров бренда.

1/6

  • Паблик приводит VIN-номер этого экземпляра — XKN0A1000L1000003. Открытая база данных ГИБДД подтверждает, что номер действи­тельно принад­лежит авто­мобилю Aurus Senat, зарегистри­рована машина 23 ноября, а владельцем числится юридиче­ское лицо.

  • По данным «Русского автомобиля», зареги­стрирован седан на ООО «СОЛТ», профиль деятель­ности которого — услуги лизинга. При этом пред­приятие тесно связано с группой компаний «Авилон», в состав которой входят сразу несколько дилерских центров, включая европейские преми­альные марки и бренд Aurus. Таким образом, как утверждает паблик, первый частный седан был собран для официального дилера российской марки. Не исключено, что машину будут использовать для тест-драйвов.

  • Легализовали автомобиль при помощи оформления Свидетель­ства о регистрации конструкции транс­портного средства. Ранее выпущенные Аурусы, в том числе и уже используемые россий­скими властными структурами, официально считаются пред­серийными машинами.

  • Aurus Senat разработан силами ФГУП НАМИ и является своего рода национальным ответом маркам Bentley и Rolls-Royce. На данный момент машины собирают на мощностях института, но позже произ­водство Сенатов (а также других моделей бренда — внедорожника Komendant и минивэна Arsenal) переедет на площадку группы Соллерс. Планируемые объёмы сборки — 5 тысяч машин в год. 

  • Стоит Aurus Senat от 18 миллионов рублей.

Как считаете, ждёт Аурусы популярность?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение