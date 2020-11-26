Стал известен покупатель первого седана Aurus Senat за 18 млн рублей
Дмитрий Елизаров
Несмотря на то, что ещё в 2018 году российские власти заявляли о том, что квоты на первую модель бренда Aurus расписаны на несколько лет вперёд, первый Сенат покупателя, не связанного с госорганами, встал на учёт в ГИБДД лишь несколько дней назад. По данным паблика «Русский автомобиль», это один из официальных дилеров бренда.
Паблик приводит VIN-номер этого экземпляра — XKN0A1000L1000003. Открытая база данных ГИБДД подтверждает, что номер действительно принадлежит автомобилю Aurus Senat, зарегистрирована машина 23 ноября, а владельцем числится юридическое лицо.
По данным «Русского автомобиля», зарегистрирован седан на ООО «СОЛТ», профиль деятельности которого — услуги лизинга. При этом предприятие тесно связано с группой компаний «Авилон», в состав которой входят сразу несколько дилерских центров, включая европейские премиальные марки и бренд Aurus. Таким образом, как утверждает паблик, первый частный седан был собран для официального дилера российской марки. Не исключено, что машину будут использовать для тест-драйвов.
Легализовали автомобиль при помощи оформления Свидетельства о регистрации конструкции транспортного средства. Ранее выпущенные Аурусы, в том числе и уже используемые российскими властными структурами, официально считаются предсерийными машинами.
Aurus Senat разработан силами ФГУП НАМИ и является своего рода национальным ответом маркам Bentley и Rolls-Royce. На данный момент машины собирают на мощностях института, но позже производство Сенатов (а также других моделей бренда — внедорожника Komendant и минивэна Arsenal) переедет на площадку группы Соллерс. Планируемые объёмы сборки — 5 тысяч машин в год.
Стоит Aurus Senat от 18 миллионов рублей.