Стал известен покупатель первого седана Aurus Senat за 18 млн рублей

Несмотря на то, что ещё в 2018 году российские власти заявляли о том, что квоты на первую модель бренда Aurus расписаны на несколько лет вперёд, первый Сенат покупателя, не связанного с госорганами, встал на учёт в ГИБДД лишь несколько дней назад. По данным паблика «Русский автомобиль», это один из официальных дилеров бренда.