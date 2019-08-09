Седан Aurus впервые попал в ДТП

Несмотря на то, что премьера автомобилей Aurus прошла в 2018 году, до сих пор не объявлены цены и дата начала продаж моделей. Ожидается, что информацию раскроют до конца лета в день открытия первого шоу-рума бренда. Он расположится в одной из башен комплекса Москва-Сити в столице.