Двигатель лимузинов Aurus переделают для самолётов

Бензиновый 4,4-литровый V8 с двумя турбинами, который использу­ется во всех моделях Aurus, для само­лётов дефорси­руют с 598 до 500 лошади­ных сил — для более высокой надёж­ности в авиа­цион­ных режимах.

По словам Гордина, такой проект, когда автомо­бильный двигатель дораба­ты­вают под нужды авиации, является первым в России. При этом в мире уже бывали подобные случаи: австрий­ский 168-сильный авиа­ционный двигатель АЕ-300 создан на базе двух­литрового турбо­дизеля Mercedes-Benz.