Двигатель лимузинов Aurus переделают для самолётов
Николай Андреев
На базе мотора, созданного для автомобилей премиального российского бренда Aurus, разработают силовой агрегат для использования в малой авиации. Об этом «Российской газете» рассказал генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин.
Бензиновый 4,4-литровый V8 с двумя турбинами, который используется во всех моделях Aurus, для самолётов дефорсируют с 598 до 500 лошадиных сил — для более высокой надёжности в авиационных режимах.
По словам Гордина, такой проект, когда автомобильный двигатель дорабатывают под нужды авиации, является первым в России. При этом в мире уже бывали подобные случаи: австрийский 168-сильный авиационный двигатель
АЕ-300создан на базе двухлитрового турбодизеля Mercedes-Benz.
Планируется, что адаптация двигателя Aurus и его лётные испытания продлятся около трёх лет. Мотор предназначен для самолётов с полезной нагрузкой до 1 тонны или рассчитанных на 7–9 мест, а также для больших беспилотников.
Битурбированный восьмицилиндровый двигатель Aurus разработан в НАМИ совместно с немецкой компанией Porsche Engineering. На автомобилях в 598-сильной версии мотор сочетается с девятиступенчатой автоматической коробкой передач российской фирмы КАТЕ, а между ними расположен компактный электродвигатель.