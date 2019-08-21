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Двигатель лимузинов Aurus переделают для самолётов

Новости

Николай Андреев

На базе мотора, созданного для автомобилей премиального рос­сий­ского бренда Aurus, раз­рабо­тают силовой агрегат для использо­вания в малой авиации. Об этом «Российской газете» рассказал гене­раль­ный директор Централь­ного инсти­тута авиа­цион­ного моторо­строения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин.

Двигатель Aurus
Aurus Senat S600
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Двигатель Aurus

  • Бензиновый 4,4-литровый V8 с двумя турбинами, который использу­ется во всех моделях Aurus, для само­лётов дефорси­руют с 598 до 500 лошади­ных сил — для более высокой надёж­ности в авиа­цион­ных режимах.

  • По словам Гордина, такой проект, когда автомо­бильный двигатель дораба­ты­вают под нужды авиации, является первым в России. При этом в мире уже бывали подобные случаи: австрий­ский 168-сильный авиа­ционный двигатель АЕ-300 создан на базе двух­литрового турбо­дизеля Mercedes-Benz.

  • Планируется, что адаптация двигателя Aurus и его лётные испыта­ния продлятся около трёх лет. Мотор предназ­начен для само­лётов с полезной нагрузкой до 1 тонны или рассчитан­ных на 7–9 мест, а также для больших беспилот­ников.

Битурбированный восьмицилиндровый двигатель Aurus разработан в НАМИ совместно с немецкой компанией Porsche Engineering. На автомобилях в 598-сильной версии мотор сочета­ется с девяти­ступенчатой автомати­ческой коробкой передач россий­ской фирмы КАТЕ, а между ними распо­ложен компактный электро­двигатель.

Хотели бы летать на самолётах с моторами от Аурусов?

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