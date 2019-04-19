Кабриолет Aurus рассекретили во время репетиции парада

Кабриолет построен по заказу Министерства обороны на базе седана Senat. У него гибридная силовая установка во главе с 4,4-литровым V8 мощностью 598 л.с., которая работает в паре с отечественным девятиступенчатым автоматом КАТЕ.

Министерство обороны заказало три таких автомобиля, два из них уже готовы и примут участие в параде. Ещё один экземпляр сейчас заканчивают собирать, он будет резервным.

