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Кабриолет Aurus рассекретили во время репетиции парада

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Роскошный российский кабриолет Aurus, который ранее сфотографировали рядом с Красной площадью в камуфляжных чехлах и плёнке, полностью рессекречен. Автомобиль принял участие в репетиции Парада Победы в подмосковном Алабине и появился в телевизионных репортажах. Например, проезд кабриолета перед строем показал телеканал Рен ТВ.

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  • Кабриолет построен по заказу Министерства обороны на базе седана Senat. У него гибридная силовая установка во главе с 4,4-литровым V8 мощностью 598 л.с., которая работает в паре с отечественным девятиступенчатым автоматом КАТЕ.

  • Министерство обороны заказало три таких автомобиля, два из них уже готовы и примут участие в параде. Ещё один экземпляр сейчас заканчивают собирать, он будет резервным.

  • Aurus придёт на смену модели ЗИЛ 41041, который принимал участие в церемонии с 2010 года. Этот автомобиль создавался компанией Атлант-Дельта, в его основе лежит шасси пикапа GMC Sierra.

Парадный кабриолет ЗИЛ 41041

Достойная замена прежнему ЗИЛу?

Иллюстрация к новости: кадр из репортажа Рен ТВ.
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