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Парадный кабриолет Aurus: рассмотрите его во всех подробностях

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Андрей Шульдешов

Пресс-служба Минпромторга опубликовала подборку фотографий кабриолета Aurus Senat, подготовленного ко Дню Победы. На таком автомобиле министр обороны примет парад 9 мая на Красной площади.

Фото пресс-службы Минпромторга РФ
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Фото пресс-службы Минпромторга РФ

Министерство обороны заказало три таких автомобиля: два будут участвовать в параде, один резервный. Все они собраны на платформе седана Aurus Senat и оснащены той же гибридной силовой установкой — 4,4-литровый V8, вспомогательный электромотор, девятиступенчатый автомат КАТЕ.

У парадных авто есть складывающаяся матерчатая крыша для защиты от дождя.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал агентству РИА Новости, что у кабриолета усилены пороги и пол, а управляющая электроника получила специальный парадный режим, который позволяет максимально плавно ехать на небольшой скорости по брусчатке Красной площади: переключения передач становятся практически незаметными, подвеска переходит в комфортный режим, а автомобиль не разгоняется быстрее 20 километров в час.

Возможность серийного производства открытых авто семейства Aurus, по словам Мантурова, пока изучается.

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