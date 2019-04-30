Парадный кабриолет Aurus: рассмотрите его во всех подробностях

Министерство обороны заказало три таких автомобиля: два будут участвовать в параде, один резервный. Все они собраны на платформе седана Aurus Senat и оснащены той же гибридной силовой установкой — 4,4-литровый V8, вспомогательный электромотор, девятиступенчатый автомат КАТЕ.

У парадных авто есть складывающаяся матерчатая крыша для защиты от дождя.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал агентству РИА Новости, что у кабриолета усилены пороги и пол, а управляющая электроника получила специальный парадный режим, который позволяет максимально плавно ехать на небольшой скорости по брусчатке Красной площади: переключения передач становятся практически незаметными, подвеска переходит в комфортный режим, а автомобиль не разгоняется быстрее 20 километров в час.

Возможность серийного производства открытых авто семейства Aurus, по словам Мантурова, пока изучается.