Кабриолеты Aurus впервые проехали по Красной площади
Николай Андреев
Два прототипа Aurus Senat с открытым верхом приступили к репетициям Парада Победы 2019 – очевидцы сняли на видео парадные кабриолеты Aurus на Красной Площади. Машины покрыты толстым слоем камуфляжа, однако силуэт Ауруса узнаваем благодаря характерным пропорциям, колёсам и оптике.
Для проведения Парада Победы Министерству обороны по протоколу необходимо три парадных кабриолета. Два автомобиля принимают участие в церемонии, а ещё один остаётся в резерве.
С 2010 года в качестве парадных кабриолетов используются машины ЗиЛ 41041 АМГ, специально произведённые фирмой «Атлант-Дельта». Отечественного в них немного: в основу легло шасси американского пикапа GMC Sierra, включая двигатель и коробку передач.