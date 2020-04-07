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Раскрыта внешность частного кабриолета Aurus

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Николай Андреев

В Сети появились ролики, показывающие внешность и интерьер кабри­олета Aurus Senat синего цвета. В отличие от чёрных экземпляров, подготов­ленных для участия в военных парадах, этот авто­мобиль создан для неизвестного частного клиента.

  • Синий Aurus Senat отличается от парадных кабри­олетов ещё и отсут­ствием регули­руемого поручня в центре салона. Открытая версия построена на базе седана и по длине они идентичны — 5630 милли­метров. Двух­дверный кабри­олет оснащён мягкой крышей, созданной финской компанией Valmet Automotive. Она убира­ется и поднимается за полминуты при помощи электро­привода.

  • В салоне синего Aurus Senat установ­лены передние кресла от кабри­олета BMW 6 серии, а блок управ­ления светом — от моделей концерна General Motors. Более никаких заимство­ваний в интерьере, отделанном бежевой кожей и натуральным деревом, нет.

  • По технике полноприводный кабриолет не отличается от других моделей Aurus: все они используют бензиновый 4,4-литровый битурби­ро­­ванный V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электро­двигатель, выдающий в разных режимах от 38 до 63 сил, и девятиступен­чатый «авто­мат».

  • Согласно открытой базе Росстандарта, на данный момент суще­ствует два синих кабри­олета Aurus Senat. В ролике засветился второй экзем­пляр. НАМИ, которое занимается ручной сборкой автомо­билей Aurus, оформляет на каждый частный кабриолет отдельные сертифи­кационные доку­менты, разреша­ющие выезд на обычные дороги. Три парадных Aurus Senat не зарегистри­рованы, и на меро­приятия их достав­ляют на эвакуаторах.

Какой цвет лучше всего подходит Аурусам?

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