Раскрыта внешность частного кабриолета Aurus

Синий Aurus Senat отличается от парадных кабри­олетов ещё и отсут­ствием регули­руемого поручня в центре салона. Открытая версия построена на базе седана и по длине они идентичны — 5630 милли­метров. Двух­дверный кабри­олет оснащён мягкой крышей, созданной финской компанией Valmet Automotive. Она убира­ется и поднимается за полминуты при помощи электро­привода.

В салоне синего Aurus Senat установ­лены передние кресла от кабри­олета BMW 6 серии, а блок управ­ления светом — от моделей концерна General Motors. Более никаких заимство­ваний в интерьере, отделанном бежевой кожей и натуральным деревом, нет.

По технике полноприводный кабриолет не отличается от других моделей Aurus: все они используют бензиновый 4,4-литровый битурби­ро­­ванный V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электро­двигатель, выдающий в разных режимах от 38 до 63 сил, и девятиступен­чатый «авто­мат».