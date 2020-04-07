Раскрыта внешность частного кабриолета Aurus
Николай Андреев
В Сети появились ролики, показывающие внешность и интерьер кабриолета Aurus Senat синего цвета. В отличие от чёрных экземпляров, подготовленных для участия в военных парадах, этот автомобиль создан для неизвестного частного клиента.
Синий Aurus Senat отличается от парадных кабриолетов ещё и отсутствием регулируемого поручня в центре салона. Открытая версия построена на базе седана и по длине они идентичны — 5630 миллиметров. Двухдверный кабриолет оснащён мягкой крышей, созданной финской компанией Valmet Automotive. Она убирается и поднимается за полминуты при помощи электропривода.
В салоне синего Aurus Senat установлены передние кресла от кабриолета BMW 6 серии, а блок управления светом — от моделей концерна General Motors. Более никаких заимствований в интерьере, отделанном бежевой кожей и натуральным деревом, нет.
По технике полноприводный кабриолет не отличается от других моделей Aurus: все они используют бензиновый 4,4-литровый битурбированный V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электродвигатель, выдающий в разных режимах от 38 до 63 сил, и девятиступенчатый «автомат».
Согласно открытой базе Росстандарта, на данный момент существует два синих кабриолета Aurus Senat. В ролике засветился второй экземпляр. НАМИ, которое занимается ручной сборкой автомобилей Aurus, оформляет на каждый частный кабриолет отдельные сертификационные документы, разрешающие выезд на обычные дороги. Три парадных Aurus Senat не зарегистрированы, и на мероприятия их доставляют на эвакуаторах.