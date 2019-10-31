Кабриолеты Aurus начали продавать частным лицам

Премьера кабриолета Aurus Senat состоялась весной 2019 года. Тогда НАМИ передал Министерству обороны России три чёрных экземпляра, подготовленных для участия в военных парадах.

Двухдверные автомобили имеют складной мягкий верх и регулируемый поручень в центре салона для езды стоя. Но у них нет номерных знаков и по обычным дорогам их перевозят на эвакуаторах.