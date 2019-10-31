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Кабриолеты Aurus начали продавать частным лицам

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Николай Андреев

На сайте Росстандарта появился сертификационный документ для кабриолета Aurus Senat. Причём разрешение, позволяющее выезжать на обычные дороги, оформлено только на один экземпляр модели. Согласно базе ГИБДД, он зарегистрирован на физическое лицо.

Парадный кабриолет Aurus Senat
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Парадный кабриолет Aurus Senat

  • Премьера кабриолета Aurus Senat состоялась весной 2019 года. Тогда НАМИ передал Министерству обороны России три чёрных экземпляра, подготовленных для участия в военных парадах.

  • Двухдверные автомобили имеют складной мягкий верх и регулируемый поручень в центре салона для езды стоя. Но у них нет номерных знаков и по обычным дорогам их перевозят на эвакуаторах.

  • Частный автомобиль, «засветившийся» в базах, окрашен в синий цвет. При этом в техническом плане таинственный кабриолет не отличается от парадных машин: у всех установлен бензиновый 4,4-литровый битурби­ро­ванный V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электро­двигатель, выдающий в разных режимах от 38 до 63 сил, и девяти­ступенчатый «авто­мат».

Кабриолеты Aurus скоро поступят в открытую продажу?

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