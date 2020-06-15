Посмотрите на Aurus Senat с необычным синим салоном
Николай Андреев
В Москве во время регистрации в ГИБДД Владыкино очевидцы засняли новый вариант седана Aurus Senat. Люксовая российская модель получила сине-бежевый кожаный салон с декоративными вставками из дымчатого дерева. Фотографии опубликовал «Русский автомобиль».
Прежде все Aurus Senat имели чёрный или бежевый интерьер со вставками из классического ореха. За отделку автомобилей люксовой марки отвечает рязанская компания «Русская кожа», которая входит в холдинг «Рязанский кожевенный завод».
Сейчас машины Aurus собираются вручную в московском НАМИ и доступны только государственным органам. Модели, построенные на одной платформе, имеют бензиновый битурбированный 4.4 V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электродвигатель (38–63 л.с.) и девятиступенчатый «автомат». Кто заказал седан с необычным салоном, неизвестно.
Весной гендиректор Aurus заявил, что компания собрала более 700 частных предзаказов на автомобили Aurus, из которых 65 находятся на преддоговорной стадии. Первые седаны Senat конвейерной сборки выпустят на новом заводе в Татарстане в мае 2021 года. Начальная стоимость Aurus Senat составляет 18 миллионов рублей.