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Посмотрите на Aurus Senat с необычным синим салоном

Новости

Николай Андреев

В Москве во время регистрации в ГИБДД Владыкино очевидцы засняли новый вариант седана Aurus Senat. Люксовая российская модель получила сине-бежевый кожаный салон с декоративными вставками из дымчатого дерева. Фото­графии опубликовал «Русский автомобиль».

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  • Прежде все Aurus Senat имели чёрный или бежевый интерьер со вставками из классиче­ского ореха. За отделку авто­мобилей люксовой марки отвечает рязанская компания «Русская кожа», которая входит в холдинг «Рязанский кожевенный завод».

  • Сейчас машины Aurus собираются вручную в москов­ском НАМИ и доступны только государ­ственным органам. Модели, построенные на одной платформе, имеют бензиновый битурби­ро­­­ванный 4.4 V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электро­двигатель (38–63 л.с.) и девяти­ступен­чатый «авто­мат». Кто заказал седан с необычным салоном, неизвестно.

Весной гендиректор Aurus заявил, что компания собрала более 700 частных пред­заказов на авто­­­мобили Aurus, из которых 65 находятся на пред­­­договорной стадии. Первые седаны Senat конвейерной сборки выпустят на новом заводе в Татар­стане в мае 2021 года. Начальная стоимость Aurus Senat составляет 18 миллионов рублей.

Нравится сине-бежевый интерьер Ауруса?

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