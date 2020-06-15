Посмотрите на Aurus Senat с необычным синим салоном

Прежде все Aurus Senat имели чёрный или бежевый интерьер со вставками из классиче­ского ореха. За отделку авто­мобилей люксовой марки отвечает рязанская компания «Русская кожа», которая входит в холдинг «Рязанский кожевенный завод».

Сейчас машины Aurus собираются вручную в москов­ском НАМИ и доступны только государ­ственным органам. Модели, построенные на одной платформе, имеют бензиновый битурби­ро­­­ванный 4.4 V8 мощностью 598 л.с. (880 Н·м), электро­двигатель (38–63 л.с.) и девяти­ступен­чатый «авто­мат». Кто заказал седан с необычным салоном, неизвестно.

Весной гендиректор Aurus заявил, что компания собрала более 700 частных пред­заказов на авто­­­мобили Aurus, из которых 65 находятся на пред­­­договорной стадии. Первые седаны Senat конвейерной сборки выпустят на новом заводе в Татар­стане в мае 2021 года. Начальная стоимость Aurus Senat составляет 18 миллионов рублей.