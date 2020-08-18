Мотоцикл Аурус рассекретили на изображениях Росстандарта

Из документации следует, что патентообладателем является Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). В разработке принимает участие концерн «Калашников».

Мотоцикл будет участвовать в сопровождении кортежа высокопоставленных чиновников и первых лиц государства. В феврале этого года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в продажу он может поступить через два года, напоминает РИА Новости.

Из патентных изображений следует, что электрический мотоцикл отличается комфортной прямой посадкой, регулируемым высоким ветровым стеклом и имеет два боковых кофра. Спереди, судя по изображениям, — не традиционная вилка, а рычажная подвеска как у моделей BMW. А задняя подвеска — с моноамортизатором.

Технические подробности о мотоцикле пока неизвестны.