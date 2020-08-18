Мотоцикл Аурус рассекретили на изображениях Росстандарта
Артём Шахнович
В базе Росстандарта опубликованы патентные изображения электрического мотоцикла, который войдёт в семейство Aurus. Массовое производство модели, относящейся к классу туристических мотоциклов, начнётся в 2023 году.
Из документации следует, что патентообладателем является Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). В разработке принимает участие концерн «Калашников».
Мотоцикл будет участвовать в сопровождении кортежа высокопоставленных чиновников и первых лиц государства. В феврале этого года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в продажу он может поступить через два года, напоминает РИА Новости.
Из патентных изображений следует, что электрический мотоцикл отличается комфортной прямой посадкой, регулируемым высоким ветровым стеклом и имеет два боковых кофра. Спереди, судя по изображениям, — не традиционная вилка, а рычажная подвеска как у моделей BMW. А задняя подвеска — с моноамортизатором.
Технические подробности о мотоцикле пока неизвестны.
Ранее во вторник в базе Роспатента появились первые изображения серийной версии роскошного внедорожника Aurus Komendant. Автомобиль разработан на модульной платформе, на которой также базируется седан Senat и минивэн Arsenal. Цена внедорожника может превысить отметку в 20 миллионов рублей.