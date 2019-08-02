Цены на автомобили Aurus продолжат скрывать до конца лета
Николай Андреев
Российский бренд Aurus, который производит автомобили представительского класса, объявит окончательную стоимость на свои модели до конца лета 2019 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее заявлялось, что цены на Аурусы рассекретят в июне.
Предполагается, что точную стоимость седана Senat S600 и лимузина Senat Limousine L700 объявят в день открытия первого шоу-рума бренда. Он будет расположен на первом этаже одной из башен комплекса «IQ-квартал» в Москва-Сити.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о примерной стоимости лимузина Senat Limousine L700: она составит около 18 миллионов рублей. Укороченный седан будет дешевле. О дате начала продаж Аурусов станет известно позднее.
Автомобили Aurus оснащаются битурбированным мотором 4.4 V8 мощностью 598 л.с., который работает в паре с небольшим электромотором и девятиступенчатым «автоматом» российской фирмы КАТЕ. Сейчас модели собираются на мощностях НАМИ в Москве, а позже их производство наладят в Татарстане.