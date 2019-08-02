Цены на автомобили Aurus продолжат скрывать до конца лета

Российский бренд Aurus, который производит автомобили представительского класса, объявит оконча­тельную стоимость на свои модели до конца лета 2019 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее заявлялось, что цены на Аурусы рассекретят в июне.