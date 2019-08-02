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Цены на автомобили Aurus продолжат скрывать до конца лета

Новости

Николай Андреев

Российский бренд Aurus, который производит автомобили представительского класса, объявит оконча­тельную стоимость на свои модели до конца лета 2019 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее заявлялось, что цены на Аурусы рассекретят в июне.

Aurus Senat S600
Aurus Senat Limousine L700
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Aurus Senat S600

  • Предполагается, что точную стоимость седана Senat S600 и лимузина Senat Limousine L700 объявят в день открытия первого шоу-рума бренда. Он будет расположен на первом этаже одной из башен комплекса «IQ-квартал» в Москва-Сити.

  • Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о примерной стоимости лимузина Senat Limousine L700: она составит около 18 миллионов рублей. Укороченный седан будет дешевле. О дате начала продаж Аурусов станет известно позднее.

Автомобили Aurus оснащаются битурбирован­ным мотором 4.4 V8 мощностью 598 л.с., который работает в паре с небольшим электромотором и девяти­ступенчатым «автоматом» российской фирмы КАТЕ. Сейчас модели собираются на мощностях НАМИ в Москве, а позже их производство наладят в Татарстане.

Назовут цены в августе или опять перенесут?

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