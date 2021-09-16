Аурус из прошлого по цене нового: редкий ЗИЛ-41041 выставили на продажу

- Пробег машины за 22 года — всего 7500 километров. За последние 12 лет по ПТС у автомобиля было три владельца, однако почти весь этот срок он находился в одних руках. История владения до 2009 года неизвестна.
- Выглядит ЗИЛ идеально. У него полностью аутентичный салон с отделкой серым велюром. Снаружи установлены положенные модели жёлтые противотуманки и дворники на всех четырёх фарах.
- ЗИЛ-41041 является укороченной версией лимузина 41047. Его колёсная база уменьшена с 3880 до 3300 миллиметров. Машину делали с 1986 года по 2000‑е. По имеющимся данным, построено меньше 30 экземпляров из общего тиража семейства порядка 200 автомобилей.
- Силовая установка ЗИЛа-41041 не отличается от применяющейся на лимузине. Это атмосферная «восьмёрка» объёмом 7,7 литра мощностью 315 л.с. Через трёхступенчатый «автомат» тяга передаётся на задние колёса.
- ЗИЛ-41041 стал самым дорогим представителем этой модели на сайте. Остальные шесть машин — это лимузины, пять из которых стоят в диапазоне 7–9,5 миллиона рублей.
Минувшей весной лимузин ЗИЛ выставляли на продажу в США. За 32-летний автомобиль просили в переводе на рубли 14,3 миллиона рублей. Машина проехала около 60 000 километров и сохранилась в отличном состоянии, не требующем реставрации.