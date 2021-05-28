Посмотрите на британские беспилотные автобусы, которые будто приехали к нам из далёкого будущего
Герман Князев
В Британии в следующем месяце на улицах Кембриджа появятся три беспилотных автобуса от компании Aurrigo. Они будут возить пассажиров в районе парка Мэдингли, между Западным Кембриджем и институтом астрономии.
Сама компания Aurrigo называет свои автобусы Авто-шаттлами. Они полностью электрические и оснащены электромотором 22 кВт и батареей 47 кВт⋅ч. Несмотря на отсутствие водителя, в автобусе будет присутствовать оператор безопасности.
Авто-шаттл способен вместить до 10 пассажиров и передвигаться со скоростью до
32 км/ч.Запас хода без подзарядки составляет 161 километр.
Футуристичная угловатая внешность электробусов напоминает облик автомобилей Lamborgini.
По мнению британских чиновников, автопилотируемый городской транспорт способен улучшить работу транспортной сети. Роботы не устают и не отвлекаются, могут работать круглосуточно, и их достаточно одного для каждого автобуса — это и безопаснее, и экологичнее, отмечают эксперты.
Одной из первой пассажирок новых автобусов стала министр транспорта Рэйчел Маклин. Она отметила перспективность беспилотных автомобилей.
Тем временем в России Сбер обкатывает прототип полностью беспилотного такси ФЛИП. Пока что машина тестируется на закрытых площадках в Петербурге, но корпорация всерьёз рассматривает её скорый выход на улицы российских городов. ФЛИП можно будет использовать как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.