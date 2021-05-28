Посмотрите на британские беспилотные автобусы, которые будто приехали к нам из далёкого будущего

По мнению британских чиновников, автопилотиру­емый городской транспорт способен улучшить работу транспортной сети. Роботы не устают и не отвлекаются, могут работать кругло­суточно, и их достаточно одного для каждого автобуса — это и безопаснее, и экологичнее, отмечают эксперты.

Тем временем в России Сбер обкатывает прототип полностью беспилотного такси ФЛИП. Пока что машина тестируется на закрытых площадках в Петербурге, но корпорация всерьёз рассматривает её скорый выход на улицы российских городов. ФЛИП можно будет использовать как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.