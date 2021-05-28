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Посмотрите на британские беспилотные автобусы, которые будто приехали к нам из далёкого будущего

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Герман Князев

В Британии в следующем месяце на улицах Кембриджа появятся три беспилотных автобуса от компании Aurrigo. Они будут возить пассажиров в районе парка Мэдингли, между Западным Кембриджем и институтом астрономии.

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  • Сама компания Aurrigo называет свои автобусы Авто-шаттлами. Они полностью электрические и оснащены электромотором 22 кВт и батареей 47 кВт⋅ч. Несмотря на отсутствие водителя, в автобусе будет присут­ствовать оператор безопасности.

  • Авто-шаттл способен вместить до 10 пассажиров и передвигаться со скоростью до 32 км/ч. Запас хода без подзарядки составляет 161 километр.

  • Футуристичная угловатая внешность электробусов напоминает облик автомобилей Lamborgini.

  • По мнению британских чиновников, автопилотиру­емый городской транспорт способен улучшить работу транспортной сети. Роботы не устают и не отвлекаются, могут работать кругло­суточно, и их достаточно одного для каждого автобуса — это и безопаснее, и экологичнее, отмечают эксперты.

  • Одной из первой пассажирок новых автобусов стала министр транспорта Рэйчел Маклин. Она отметила перс­пективность беспилотных автомобилей.

  • Тем временем в России Сбер обкатывает прототип полностью беспилотного такси ФЛИП. Пока что машина тестируется на закрытых площадках в Петербурге, но корпорация всерьёз рассматривает её скорый выход на улицы российских городов. ФЛИП можно будет использовать как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

Нужен ли в России автопилотируемый общественный транспорт?

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