Надёжна ли рестайлинговая Toyota Auris I поколения: все проблемы хэтчбека с пробегом
Команда Авто.ру
Отчёт о надёжности Toyota Auris составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих огромный опыт ремонта и обслуживания машин марки Toyota. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Хэтчбек C-класса с 5-дверным цельнометаллическим кузовом, поперечным расположением силового агрегата и передним приводом. В России официально продавался только с атмосферными бензиновыми двигателями, но выпускался и с дизелями
наиболее популярная и надёжная модификация
Как на большинстве автомобилей японского производства, «скрутить» пробег не составляет особой трудностиКриминальная привлекательность: высокая
По статистике, автомобили марки Toyota угоняют довольно часто, и Auris не является исключениемСложность восстановления после аварии
Удар передней частью: стойкость передней части автомобиля к ударам средняя, стоимость ремонта сопоставима с конкурентами
Удар задней частью: стойкость к ударам средняя, но стоимость восстановления после несильных ДТП относительно невысокая. Если же пострадали багажная дверь и задние крылья, то их замена уже обойдётся довольно дорого
Попадание в яму или открытый люк: подвеска неплохо выдерживает удары, с большой вероятностью пострадать может лишь колесо
Кузов
При рестайлинге Toyota сняла с производства 3-дверный хэтчбек, оставив только
Салон
В отличие от внешности, интерьер автомобиля при рестайлинге практически не изменился. Auris отличается внутри от соплатформенного седана Corolla прежде всего оформлением центрального тоннеля. Хэтчбек выглядит дороже, но отделку его салона тоже нельзя назвать шикарной. В целом интерьер очень долго сохраняет приличный вид, хотя проблема скрипов пластиковых накладок, которые могут появиться даже на новом автомобиле, присутствует и здесь. После проклейки пластикового элемента данная неприятность исчезает.
Двигатели
Бензиновые двигатели
После рестайлинга в России Auris I поколения продавался с двумя бензиновыми двигателями – атмосферными, объёмом 1,3 литра (101 л.с.) и 1,6 литра. Наиболее популярный мотор 1.6 с автоматической трансмиссией развивал 124 л.с., а с МКПП – 132 силы. Конструктивно двигатели почти одинаковые, они очень надёжные, их ресурс до капремонта – более 300 тыс. км. Как правило, траты на их ремонт начинаются лишь после 100 тыс. км – до этого пробега требуется только вовремя проводить ТО.
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Дизельные двигатели
Дизельные двигатели (мощностью 90 и 126 л.с.) на российском рынке встречаются редко, в связи с чем информации по их обслуживанию мало. В качестве привода ГРМ используется ремень. Среди слабых мест можно выделить клапан EGR, а также трудности с запуском в сильные морозы.
Трансмиссия
МКПП
В ходе рестайлинга 5-ступенчатую механическую коробку заменили на
АКПП
При рестайлинге капризный «робот» на хэтчбеках с бензиновым мотором 1.6 заменили на
Подвеска
Подвеска пружинная, передняя – типа McPherson, задняя – полузависимая, со скручивающейся балкой. Передние амортизаторы служат порядка 150 тыс. км, задние – 200 тысяч. После 70 тыс. км может потребоваться замена стоек и втулок переднего стабилизатора. К 120 тысячам не исключены проблемы с передними ступичными подшипниками, к 150 тыс. км – с задними.
Климатическая система
Auris продавался с ручным управлением кондиционера либо с электронным климат-контролем. Оба варианта надёжны, но после 100 тыс. км могут возникнуть проблемы, вызванные российскими условиями эксплуатации: дорожные реагенты способствуют коррозии радиатора и трубок кондиционера, а дренаж отопителя забивается грязью и требует очистки. Также может зашуметь вентилятор.
Двигатели
Бензиновые двигатели
Подавляющее большинство автомобилей на российском рынке оснащены двигателем 1ZR-FE объёмом 1,6 литра и мощностью 124 л.с. в версии с АКПП или 132 л.с. у машин с МКПП. Двигатель 1.3 (101 л.с.) устанавливался только в базовой комплектации, по конструкции он почти не отличается от