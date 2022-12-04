На аукцион выставили фрагмент кузова редкой Ferrari из 1950-х. За него дают полмиллиона рублей

Передняя часть кузова принадлежала модели 500 Mondial Spyder первой серии, тираж которой составил всего 21 экземпляр. Элемент был снят с одной из машин в ходе неких работ в Италии, вместе с ним сохранились решётка радиатора и шильдик Ferrari.

Впоследствии деталь оказалась в США. В руках нынешнего продавца из Калифорнии она находится с 2012 года. Алюминиевый фрагмент дополнен парой уголков, поэтому его можно повесить, например, на стену, или подвесить на тросах.

Различные элементы экстерьера редких или культовых машин могут стоить и дороже. Например, в октябре на аукцион был выставлен повреждённый карбоновый капот суперкара Ferrari 50. За него заплатили почти 10 тысяч евро. В прошлом году в Великобритании появилось объявление о продаже заднего бампера гоночного суперкара McLaren F1 GTR, выступавшего в сезоне 1995 года. Его оценили в 20 тысяч фунтов.